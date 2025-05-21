Общество 21.05.2025 в 16:32

В Улан-Удэ снова закроют переезд

Он не будет работать семь часов
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ снова закроют переезд
Фото: архив «Номер один»
Переезд в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ, который из-за неотложного ремонта закрывали 21 мая, закроют еще раз. Это произойдет сегодня ночью. Там вновь будут проводить ремонт.

«Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 23 часов 21 мая до 6 утра 22 мая. Объезд будет производиться через поселок Вахмистрово», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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