В Улан-Удэ снова закроют переезд

Переезд в микрорайоне Силикатный в Улан-Удэ, который из-за неотложного ремонта закрывали 21 мая, закроют еще раз. Это произойдет сегодня ночью. Там вновь будут проводить ремонт.«Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 23 часов 21 мая до 6 утра 22 мая. Объезд будет производиться через поселок Вахмистрово», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.