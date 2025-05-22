Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный». Там 1 июня, в 13.00 начнется детская праздничная шоу-программа «Страна детства» (возрастное ограничение 0+).

- Посетителей ждет забег в ползунках от самых маленьких горожан, конкурс рисунков на асфальте, бесплатные мастер-классы и аквагрим, розыгрыш призов, детские фотозоны, выставка машин, а также бесплатное мороженое. Завершится праздник пенным шоу, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Заявки на участие в забеге в ползунках принимаются до 15:00 29 мая по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/682c0afd493639bf08f721eb/

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один