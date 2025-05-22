Общество 22.05.2025 в 12:47
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»
Там 1 июня, в 13.00 начнется детская праздничная шоу-программа «Страна детства»
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный». Там 1 июня, в 13.00 начнется детская праздничная шоу-программа «Страна детства» (возрастное ограничение 0+).
- Посетителей ждет забег в ползунках от самых маленьких горожан, конкурс рисунков на асфальте, бесплатные мастер-классы и аквагрим, розыгрыш призов, детские фотозоны, выставка машин, а также бесплатное мороженое. Завершится праздник пенным шоу, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Заявки на участие в забеге в ползунках принимаются до 15:00 29 мая по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/682c0afd493639bf08f721eb/
Возрастное ограничение 0+
Фото: Номер один