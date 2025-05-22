Общество 22.05.2025 в 12:47

Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»

Там 1 июня, в 13.00 начнется детская праздничная шоу-программа «Страна детства»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»

Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный». Там 1 июня, в 13.00 начнется детская праздничная шоу-программа «Страна детства» (возрастное ограничение 0+).

- Посетителей ждет забег в ползунках от самых маленьких горожан, конкурс рисунков на асфальте, бесплатные мастер-классы и аквагрим, розыгрыш призов, детские фотозоны, выставка машин, а также бесплатное мороженое. Завершится праздник пенным шоу, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Заявки на участие в забеге в ползунках принимаются до 15:00 29 мая по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/682c0afd493639bf08f721eb/

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

Все новости

Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву
22.05.2025 в 13:14
В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти
22.05.2025 в 12:54
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»
22.05.2025 в 12:47
В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
22.05.2025 в 12:29
Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара
22.05.2025 в 12:27
Собака, охранявшая детский лагерь под Читой, сгорела на глазах спасателей
22.05.2025 в 12:14
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
22.05.2025 в 12:06
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
22.05.2025 в 12:00
В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал
22.05.2025 в 11:42
В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы
22.05.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву
Они вылетели в столицу с трехчасовым опозданием  
22.05.2025 в 13:14
В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
Автомобили оформляют на частные лица и пользуются льготами
22.05.2025 в 12:29
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
Ремонт прошел в школах сел Онохой и Первомайское
22.05.2025 в 12:06
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
В столице пройдут Республиканские сборы по пулевой стрельбе
22.05.2025 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru