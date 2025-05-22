Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву

Из-за атаки БПЛА на Подмосковье, в столичных аэропортах задержали десятки рейсов. Несколько часов воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты. Об этом сообщает МСК.1.RU.

Борта кружили в небе над Москвой, некоторые из них уходили на запасные аэродромы или возвращались в пункт вылета. Несмотря на снятие временных ограничений, в Домодедово продолжают фиксировать массовые задержки.

Среди них оказалось несколько рейсов из Улан-Ула, вылетевших сегодня рано утром. Так по данным онлайн-табло аэропорта «Байкал», рейс S7 3032 должен был вылететь по расписанию в 7.45 местного времени, но вылетел лишь в 10.00. Рейс Аэрофлота SU 1455 должен был вылететь в 9.15, а вылетел в 12.37.

В Москве дважды за сутки вводили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили «РБК» в Росавиации.

Аналогичные меры действуют в Шереметьево и Внуково. Позднее представитель ведомства Артем Кореняко сообщил о снятии ограничения в Шереметьево. Затем представитель Росавиации сообщил, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 5:55 мск ограничения сняли.

Фото: loon.site