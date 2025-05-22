Общество 22.05.2025 в 13:14

Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву

Они вылетели в столицу с трехчасовым опозданием  
A- A+
Текст: Иван Иванов
Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву

Из-за атаки БПЛА на Подмосковье, в столичных аэропортах задержали десятки рейсов. Несколько часов воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты. Об этом сообщает МСК.1.RU.

Борта кружили в небе над Москвой, некоторые из них уходили на запасные аэродромы или возвращались в пункт вылета. Несмотря на снятие временных ограничений, в Домодедово продолжают фиксировать массовые задержки.

Среди них оказалось несколько рейсов из Улан-Ула, вылетевших сегодня рано утром. Так по данным онлайн-табло аэропорта «Байкал», рейс S7 3032 должен был вылететь по расписанию в 7.45 местного времени, но вылетел лишь в 10.00. Рейс Аэрофлота SU 1455 должен был вылететь в 9.15, а вылетел в 12.37.

В Москве дважды за сутки вводили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщили «РБК» в Росавиации.

Аналогичные меры действуют в Шереметьево и Внуково. Позднее представитель ведомства Артем Кореняко сообщил о снятии ограничения в Шереметьево. Затем представитель Росавиации сообщил, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский с 5:55 мск ограничения сняли.

Фото: loon.site

Теги
задержка рейса

Все новости

Несколько рейсов из Улан-Удэ задержали из-за атаки беспилотников на Москву
22.05.2025 в 13:14
В Бурятии подросток угнал автомобиль и разобрал его на запчасти
22.05.2025 в 12:54
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»
22.05.2025 в 12:47
В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
22.05.2025 в 12:29
Два мальчугана из Бурятии стали виновниками лесного пожара
22.05.2025 в 12:27
Собака, охранявшая детский лагерь под Читой, сгорела на глазах спасателей
22.05.2025 в 12:14
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
22.05.2025 в 12:06
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
22.05.2025 в 12:00
В Бурятии экс-зампреда оставили в камере, чтобы он не сбежал и никому не угрожал
22.05.2025 в 11:42
В Гусиноозерске ремонтируют сразу четыре улицы
22.05.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
Жителей Улан-Удэ зовут на праздник детства в парк «Юбилейный»
Там 1 июня, в 13.00 начнется детская праздничная шоу-программа «Страна детства»
22.05.2025 в 12:47
В Бурятии покупатели массово отказываются от повышенного утильсбора
Автомобили оформляют на частные лица и пользуются льготами
22.05.2025 в 12:29
В Заиграевском районе отремонтировали две школы
Ремонт прошел в школах сел Онохой и Первомайское
22.05.2025 в 12:06
Самые меткие стрелки из Бурятии могут выиграть 100 тысяч рублей
В столице пройдут Республиканские сборы по пулевой стрельбе
22.05.2025 в 12:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru