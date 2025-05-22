Общество 22.05.2025 в 14:48

В Улан-Удэ отремонтируют 37 дворов

Работы уже начались
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтируют 37 дворов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В этом году в Улан-Удэ приведут в порядок 37 дворов. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, на сегодняшний день на 22-х территориях уже ведутся строительные и подготовительные работы.

Специалисты демонтируют старые конструкции, устанавливают новые бортовые камни, делают основания для укладки асфальта. Будут обновлены внутридворовые проезды и тротуары, установлены урны и скамейки.

«При ремонте мы учитываем мнение жителей. На этапе проектирования дворов проводились встречи с горожанами, обсуждения и голосования. Благодаря этому каждый двор получит именно те элементы благоустройства, которые действительно нужны именно местным жителям», - сообщил градоначальник.
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благоустройство

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