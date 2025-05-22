В Улан-Удэ отремонтируют 37 дворов

В этом году в Улан-Удэ приведут в порядок 37 дворов. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков, на сегодняшний день на 22-х территориях уже ведутся строительные и подготовительные работы.Специалисты демонтируют старые конструкции, устанавливают новые бортовые камни, делают основания для укладки асфальта. Будут обновлены внутридворовые проезды и тротуары, установлены урны и скамейки.«При ремонте мы учитываем мнение жителей. На этапе проектирования дворов проводились встречи с горожанами, обсуждения и голосования. Благодаря этому каждый двор получит именно те элементы благоустройства, которые действительно нужны именно местным жителям», - сообщил градоначальник.