Общество 23.05.2025 в 09:17

Голодный медвежонок вышел поесть к берегу Байкала

Выход косолапого малыша засняли в одном из заказников Бурятии
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Текст: Елена Кокорина
Голодный медвежонок вышел поесть к берегу Байкала

Во Фролихинском заказнике Бурятии проснулись бурые медведи, о чем сообщили (и даже показали) в группе «Заповедного Подлеморья». Видео с медвежонком, снятым в бухте Аяя, поделилась государственный инспектор Анастасия Шойко.

- Один из них, предположительно, совсем молодой из-за своих небольших размеров, пришёл к берегу Байкала подкрепиться. Говорят, что в этом месте есть небольшой термальный источник, рядом с которым раньше всего появляется свежая зелёная трава. Она и привлекла внимание косолапого, - пишут в ТГ-канале заповедника.

Фото: скриншот видео «Заповедного Подлеморья»

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