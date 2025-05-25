В Бурятии началась мухоморная лихорадка

В последнее время особую популярность начала набирать тема микродозинга - употребления небольших порций ядовитых грибов. Как уверяют их поедатели, вследствие этого они испытывают на себе особенный «терапевтический» эффект. Мухоморы якобы способны спасти от бессонницы и даже вылечить рак, но большинство грибоедов стремятся лишь за кайфом. «Номер один» не только узнал мнение специалистов по этому поводу, но и нашел несколько живых примеров биохакинга.Микродозинг мухоморов - это употребление высушенных грибов в небольшом количестве. Возникает резонный вопрос - ради чего же? В природе имеется огромное множество грибов съедобных, безопасных. Но людям все равно зачем-то очень уж понадобилось тянуться к опасной запрещенке.Сторонники поедания мухоморов уверены, что микродозы грибов не несут опасности.Но наука не подтверждает эту беспечность. Малочисленные исследования с испытуемыми не подтвердили благотворного действия мухоморов на человеческий организм. Употребление грибов никак не влияло на интеллект, продуктивность или эмоциональный фон участников эксперимента. Единственным более-менее значимым эффектом стало ощущение замедленного течения времени.Однако приверженцам микродозинга научно-исследовательские обоснования вовсе не нужны. Они больше ссылаются на опыт предков-язычников, древних берсерков. В языческой культуре одурманивающие вещества, в том числе и мухоморы, действительно играли немалую роль. С их помощью устанавливали связь с духами, чтобы якобы избавиться от болезни или узнать будущее. Но в те времена не было иной альтернативы - люди лечились теми методами, что имелись. Справедливости ради стоит напомнить, что наши предки и ртутью «лечились».Мухомор - гриб, который нельзя употреблять в чистом виде. Поскольку он содержит в себе очень опасные компоненты, в том числе мускарин (чрезвычайно ядовитый алкалоид. - Прим. ред.) и мусцимол (основное психоактивное вещество. - Прим. ред.). Некоторые токсичные соединения, входящие в состав гриба, имеют психотропный эффект. У человека могут возникнуть зрительные и слуховые галлюцинации. Одним из таких веществ является иботеновая кислота, обладающая нейротоксичными свойствами. Она убивает клетки мозга, чем и объясняется галлюциногенный эффект от мухоморов.Собственно, именно по вышеизложенным причинам «грибники» подвергают свой улов сушке, при которой иботеновая кислота превращается в мусцимол. Он, в свою очередь, уже связывается с альфа-рецепторами ГАМК (они отвечает за реакцию. - Прим. ред.). Определенная дозировка вещества все равно может вызвать тошноту, судороги, отек легких и в тяжелых случаях привести к летальному исходу.- Я сутки лежал. Не мог ходить. У меня все тело было в синяках, потому что я вставал, резко разгонялся и бился башкой о тумбочку - у меня мозг не контролировал мышцы. Но этого не помню, - делится ощущениями один из приверженцев рискованного грибоедства.Концентрация мускарина в мухоморах невысока, но при употреблении большого количества грибов можно столкнуться с серьезными последствиями. Основные проявления интоксикации мускарином: усиленное слюнотечение, чрезмерное потоотделение, истеричный плач. Также возможно снижение кровяного давления, озноб, спутанность сознания.- Мухоморы содержат психоактивные вещества (мускарин, мусцимол, иботеновую кислоту. - Прим. ред.), которые могут вызывать как физические, так и психологические зависимости. В практике встречаются пациенты, у которых развивается компульсивное поведение: увеличение дозировки, навязчивые идеи о «чудесных свойствах» грибов, социальная изоляция, - комментирует главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Константин Эрдынеев.Главный врач наркодиспансера уверен, что микродозинг мухоморов - крайне рискованная практика. Среди ключевых рисков он выделяет:- токсичность: даже после сушки в грибах сохраняются нейротоксины. Иботеновая кислота разрушает клетки мозга, а мускарин провоцирует брадикардию, рвоту, отек легких;- непредсказуемость эффектов: действие грибов зависит от дозы, места произрастания и индивидуальной чувствительности. Одна и та же порция может вызвать у одного человека сонливость, у другого - галлюцинации или кому;- психические расстройства: у лиц с предрасположенностью к шизофрении, биполярному расстройству или депрессии микродозинг может спровоцировать дебют заболевания.Если окунуться в истории представителей микродозинга, которыми они весьма охотно делятся на форумах, то можно выделить определенные нюансы: оказывается, после употребления мухоморов не хочется пить алкогольные напитки, курить сигареты и принимать другие вещества.- Я обожал пиво. Только подумал, а не выпить ли мне сейчас, в эту жару, бокальчик, и у меня во рту сразу появлялся привкус мухомора. Мухомор - это энтеоген так называемый. Он не терпит других энтеогенов. Если ты его ешь, он выталкивает другие твои пристрастия. Тебе становится противно курить, пить алкоголь, - рассуждает один из пользователей сети Интернет.Звучит все это, разумеется, весьма-весьма сомнительно.По мнению главного врача Республиканского диспансера, все утверждения о лечении зависимости при помощи мухоморов в высушенном виде относятся к категории мифов.- Утверждения о том, что мухоморы помогают избавиться от алкоголизма или наркомании, не имеют научного обоснования. Например, алкоголизм: некоторые адепты микродозинга апеллируют к шаманским практикам, где мухоморы использовались для вхождения в транс. Однако современные исследования показывают, что связь между мухоморами и снижением тяги к алкоголю - миф. Более того, сочетание грибов с алкоголем усиливает интоксикацию. Если взять наркотическую зависимость, то мухоморы не содержат псилоцибин - вещество, которое изучается в контексте лечения аддикций. Вместо этого их компоненты (мусцимол) действуют как депрессанты ЦНС, что может усугубить состояние при абстиненции, - комментирует, развенчивая легенды про микродозинг, главный врач диспансера.Аналогичного мнения в том числе придерживается врач-нарколог и психиатр Руслан Главинский. Со слов специалиста, замещать одну зависимость на другую - неразумно. Если алкоголь замещается психотропным веществом, то лучше использовать изученные нейролептики, которые используются для облегчения зависимости. Нет такой таблетки-панацеи, которую человек принял и избавился от зависимостей. Использующиеся официальные препараты лишь уменьшают абстинентное состояние, тяжесть после отказа. Это в помощь, а не замещение.- Способ использования грибов, чтобы избавиться от других зависимостей, незапатентованный. Если он используется, то в формате неофициального целительства. Надо понимать, что те вещества, которые содержатся в грибе, токсичны. Свойства мухоморов не изучены официальной медициной и не применяются. Поэтому это может быть очень опасным. Есть такое понятие, как индивидуальная непереносимость, дозировки, которые должны быть протестированы. Речь об эффективности не имеет обоснований. Как специалист, отношусь к данному методу отрицательно, - говорит Руслан Главинский.Несмотря на опасности, люди все равно ведутся на непроверенные данные и слепо верят блогерам из интернета. Весьма откровенной историей поделилась улан-удэнка, подруга которой оказалась «заложницей одурманивания». Женщина родила ребенка, но столкнулась с постродовой депрессией.Чтобы прийти в норму, она начала искать разные методы и варианты. В очередном поиске на просторах интернета она наткнулась на информацию о якобы чудодейственных свойствах мухомора. Узнав, что есть целые сообщества, блогеры и известные личности, которые продвигают данную тему с грибами, решила довериться этому методу.В чате любителей грибов она получала инструкцию о том, как и сколько употреблять. Участники сообщества охотно делились между собой адресами и явками для грибных заказов.Вот только ее знакомство с приверженцами микродозинга подзатянулось. По всей видимости, женщина начала злоупотреблять и окунулась в настоящую зависимость. Как итог она бросила всю семью - мужа и маленькую дочку, свою благополучную, устроенную жизнь. В какой-то момент она просто покинула дом и обратно уже не вернулась.Про сво1 небольшой опыт рассказал улан-удэнец Андрей Смойловский (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.), который подвергся влиянию модного тренда и тоже решил в свое время поэкспериментировать с мухоморами.- Искал ответы на глубинные вопросы: кто я, зачем живу? Они помогли найти ответы. Но я бы никому не рекомендовал туда лезть, если душа не тянет. Если это становится модным, то приносит больше вреда, чем пользы. Нужен знающий проводник, который поможет это пройти. В этом задача шаманов и есть, - уверяет Смойловский.Со слов мужчины, употребление мухомора - это инструмент «духовного» развития, который надо прочувствовать, ощутить, как он резонирует с тобой, но только один раз.Андрей принципиально больше не употребляет и никому не советует. Как он уверяет, он не микродозил, а триповал, то есть принимал очень редко для того, чтобы словить галлюцинации.Наше издание уточнило у МВД по Республике Бурятия, что же означает микродозинг, какие последствия и ответственность несет человек, помимо пагубного влияния на свой организм, употребляя и распространяя этот дурной тренд.- Понятие «микродозинг» подразумевает под собой факт потребления. В случае употребления запрещенных веществ, а также их незаконного оборота (приобретения, хранения, изготовления, пересылки, сбыта и других действий) предусмотрена административная и уголовная ответственность, - говорят сотрудники министерства. - В случае культивирования лицами растений (в том числе грибов), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, указанные действия, совершаемые в крупном (от 20 плодовых тел) и особо крупном (от 200 плодовых тел) размерах, попадают под действие статьи УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих НС или ПВ либо их прекурсоры). В случаях, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния - к административной ответственности по статье КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).Оказывается, в настоящее время в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, включены грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин. Грибы рода мухомор содержат психоактивное вещество муксимол, не включенное в список запрещенных веществ.Поэтому адепты микродозинга вполне открыто и развязно ведут свои блоги, культивируя опасную моду, заражая невежественными идеями исцеления или улучшения жизни не совсем осознанных людей.- Внесение изменений в указанный Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, осуществляется правительством Российской Федерации на основании предложений государственных органов федеральной власти в области здравоохранения или внутренних дел, которые после проведения соответствующих экспертиз представляют проекты актов в установленном порядке, - заключает пресс-служба МВД по Бурятии.Стоит отметить, что семейство мухоморов обширно, и среди них действительно есть съедобные, безопасные виды - например, мухомор серо-розовый (Amanita rubescens). Но большинство людей мухомором считает один-единственный гриб, тот самый «классический» - ярко-красный, с белыми хлопьями на шляпке (Amanita muscaria). Именно его «необычные» свойства и отстаивают с пеной у рта поклонники микродозинга.Несмотря на тренд поедания мухоморов и рост приверженцев, уже есть тревожные случаи отравления «чудодейственными» грибами из разных уголков России. Самый скандальный эпизод произошел с красноярским депутатом, когда его увезли на скорой с отравлением. Оказалось, что в составе БАДов против переутомления, которые он употреблял, был мухомор.Другой же случай произошел с ребенком в 2022 году. Подросток заказал мухоморы через маркетплейс, съел шляпку гриба и очнулся уже в токсикологическом отделении. После этого суд признал размещенную на маркетплейсе информацию о БАДах, в составе которых присутствуют ядовитые грибы, запрещенной к распространению на территории РФ. Однако их все еще можно приобрести на других площадках.В Санкт-Петербурге же с трудом спасли от смерти 40-летнего мужчину, который решил устроить языческий обряд с поеданием мухомора.Перечислять все остальные инциденты мы не будем. Поверьте, их достаточно.Ежегодно около 4% от всех отравлений в России происходит из-за грибов - это около 1 000 случаев в год, причем 30 из них - летальных.- На текущий момент официальной статистики по Бурятии, подтверждающей случаи зависимости именно от микродозинга мухоморов, нет. Однако это не означает, что проблема отсутствует. В России в целом регистрируются случаи отравлений и госпитализаций, связанных с употреблением мухоморов, включая микродозы. Например, в 2022 году 31-летняя женщина была доставлена в НИИ Склифосовского с тяжелым отравлением после приема грибов, купленных на маркетплейсе, - отмечает Константин Эрдынеев.Главный врач дал ценные рекомендации для населения нашего региона и предупредил, что клинические испытания микродозинга мухоморов не проводились, а имеющиеся данные основаны лишь на выдумках из интернета.- Не экспериментируйте с самолечением. При тревоге, депрессии или зависимостях обращайтесь к психиатру или наркологу. Существуют проверенные препараты и терапии (например, когнитивно-поведенческая. - Прим. ред.). Помните о юридических рисках. Хотя мухоморы пока не включены в список запрещенных веществ, их продажа как БАДов незаконна. Остерегайтесь маркетинговых уловок. Заявления о «волшебных свойствах» грибов - чаще всего рекламный ход, не подкрепленный доказательствами. Тренд на микродозинг мухоморов - опасное заблуждение, которое может привести к трагическим последствиям. Вместо поиска «быстрых решений» важно доверять доказательной медицине и профессионалам. Здоровье не терпит компромиссов, - подытоживает главный врач наркологического диспансера Бурятии Константин Эрдынеев.«Номер один» напоминает читателям: употребление любых наркотических и психоделических веществ, а также малоизученных препаратов может быть крайне опасно для вашего здоровья.