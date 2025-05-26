Жителей Бурятии призывают жить экологично, сохраняя природу для будущих поколений. Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии поделилось основными правилами осознанного потребления.

Каждый день мы делаем выбор, который влияет на будущее нашей планеты. Даже маленькие шаги могут привести к большой цели!

В наших карточках — простые, но важные правила, которые помогут сделать жизнь более осознанной и бережной к природе.

















Нацпроект «Экологическое благополучие», реализуемый по указу Президента России Владимира Путина, напоминает: забота об окружающей среде начинается с каждого из нас.

Присоединяйтесь к экологичному образу жизни уже сегодня!

Фото: Минприроды Бурятии