Общество 26.05.2025 в 14:42
Жителей Бурятии призывают жить экологично
Минприроды республики рассказали об основных правилах осознанного потребления
Жителей Бурятии призывают жить экологично, сохраняя природу для будущих поколений. Министерство природных ресурсов и экологии Бурятии поделилось основными правилами осознанного потребления.
Каждый день мы делаем выбор, который влияет на будущее нашей планеты. Даже маленькие шаги могут привести к большой цели!
В наших карточках — простые, но важные правила, которые помогут сделать жизнь более осознанной и бережной к природе.
Нацпроект «Экологическое благополучие», реализуемый по указу Президента России Владимира Путина, напоминает: забота об окружающей среде начинается с каждого из нас.
Присоединяйтесь к экологичному образу жизни уже сегодня!
Фото: Минприроды Бурятии
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