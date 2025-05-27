Жителей Бурятии приглашают на ярмарку вакансий
27 июня с 10:00 до 14:00 в Физкультурно-спортивном комплексе (ул. Рылеева, 2) пройдет федеральный этап III Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (возрастное ограничение 6+). Мероприятие входит в нацпроект «Кадры» и объединит работодателей и соискателей со всей республики и других регионов страны.
В программе:
- вакансии от работодателей со всей страны;
- карьерные консультации и мастер-классы;
- «Фестиваль профессий» для школьников и студентов;
- отдельные локации для участников СВО, людей с инвалидностью и старшего поколения.
- Приходи, найди работу мечты или задай новый вектор своей карьере! – сообщили в правительстве Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site