Общество 27.05.2025 в 16:25

Жителей Бурятии приглашают на ярмарку вакансий

Мероприятие состоится в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 27 июня
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на ярмарку вакансий

27 июня с 10:00 до 14:00 в Физкультурно-спортивном комплексе (ул. Рылеева, 2) пройдет федеральный этап III Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (возрастное ограничение 6+). Мероприятие входит в нацпроект «Кадры» и объединит работодателей и соискателей со всей республики и других регионов страны.

В программе:

- вакансии от работодателей со всей страны;

- карьерные консультации и мастер-классы;

- «Фестиваль профессий» для школьников и студентов;

- отдельные локации для участников СВО, людей с инвалидностью и старшего поколения.

- Приходи, найди работу мечты или задай новый вектор своей карьере! – сообщили в правительстве Бурятии.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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