Общество 28.05.2025 в 09:56

Зима вернулась в Окинский район Бурятии

Всю его территории накрыло снежным одеялом
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Текст: Елена Кокорина
Зима вернулась в Окинский район Бурятии

Через пару дней в Бурятии наступает лето, тем не менее зима не собирается сдаваться. Сегодня в Окинском районе выпал снег. Кадрами снежной зимы поделились в ГУ «Бурприрода».

- Доброе снежное утро с ООПТ регионального значения – Природного парка «Шумак». Красавец кабарга попал в кадр госинспектора Людмилы Ивановой. Пусть осадки дойдут до Кижинги и потушатся там лесные пожары, - пишут государственные инспекторы «Бурприроды».

Фото: ГУ «Бурприрода», Людмила Иванова

 

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