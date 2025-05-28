Общество 28.05.2025 в 09:56
Зима вернулась в Окинский район Бурятии
Всю его территории накрыло снежным одеялом
Текст: Елена Кокорина
Через пару дней в Бурятии наступает лето, тем не менее зима не собирается сдаваться. Сегодня в Окинском районе выпал снег. Кадрами снежной зимы поделились в ГУ «Бурприрода».
- Доброе снежное утро с ООПТ регионального значения – Природного парка «Шумак». Красавец кабарга попал в кадр госинспектора Людмилы Ивановой. Пусть осадки дойдут до Кижинги и потушатся там лесные пожары, - пишут государственные инспекторы «Бурприроды».
Фото: ГУ «Бурприрода», Людмила Иванова
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