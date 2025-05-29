Общество 29.05.2025 в 12:26

В Муйском районе завершен ремонт моста через реку Дяпкар

Он находится на 271 километре автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Муйском районе завершен ремонт моста через реку Дяпкар

На 271 км автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо дорожники завершили ремонт моста через реку Дяпкар.

- В ходе работ были устроены лафет, колесоотбойник, защитный и рабочий настил, перильное ограждение. В настоящее время проезд по мосту открыт, - сообщили в дорожно-строительной службе Бурятии.

Отметим, что с октября прошлого года по апрель 2025 года были заменены настилы и обеспечен бесперебойный проезд на мостах через реку Сунуекит (382 км), через реку Итыкит (292 км), на 326 км, 328 км и 335 км автодороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо.

Ремонтные работы продолжаются.

 

Фото: Дорожно-строительная служба Республики Бурятии

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