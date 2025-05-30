Бурятию ждут наводнения

В 2025 году правительство РФ подняло допустимый минимальный уровень колебаний Байкала почти на метр, что позволит миллиардеру Олегу Дерипаске больше зарабатывать на Иркутских ГЭС. Власти Приангарья, готовясь к паводкам, уже начали строить дамбы на своей территории, не согласовывая свои действия с Бурятией, чей пологий берег может пострадать во время повышения уровня Байкала при наводнениях.Руководитель федерального агентства Дмитрий Кириллов сообщил на совещании с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, что Росводресурсы направят 656 млн рублей на берегоукрепление Байкала. Общая стоимость работ в Слюдянском муниципальном районе около города Байкальска составит 1 млрд рублей.Проект направлен на предотвращение эрозии береговой линии и предусматривает строительство комплекса берегоукрепительных гидротехнических сооружений общей протяженностью 2,9 км. Работы будут проводиться на двух участках: первый протянется от горнолыжного курорта «Гора Соболиная» - от устья реки Солзан до устья реки Харлахта (1,28 км), второй - от устья Харлахты до устья ручья Красный (1,69 км).На первом участке планируется возведение откосного берегозащитного и волноотбойного сооружений, а также парапетного сооружения в районе городского пляжа. Для доступа к береговой линии Байкала предусмотрены лестничные спуски и пандусы. На втором участке построят волноотбойное сооружение. Для пропуска воды через гидротехнические сооружения предусмотрен монтаж металлических водопропускных труб диаметром 1 220 мм.Возведение дамбы будет осуществляться на деньги федерального бюджета.Все это было бы замечательно, если бы не одно «но». Дело в том, что в апреле правительство РФ утвердило параметры гидрологического режима в Байкале на период с 2025 по 2027 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из документа, диапазон расширен в сравнении с действующими параметрами.При средней водности по тихоокеанской системе высот уровень воды в Байкале должен находиться в пределах 456 - 457 метров, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры. В период маловодья минимальный допустимый уровень - 455,54 метра. В многоводные периоды допускается подъем уровня до 457,85 метра.Действующие параметры составляют 456 - 457 метров в тихоокеанской системе. Ранее ученые Сибирского отделения РАН предложили увеличить диапазон изменения уровня воды для того, чтобы свести к минимуму социально-экономические и экологические риски. Расчеты основаны на научных исследованиях, которые провели в 2021 - 2023 годах. Уровень воды в новом постановлении рассчитан так, чтобы сохранить баланс между требованиями экологического законодательства и потребностями энергетики, водного транспорта и водоснабжения.В Байкальской природоохранной прокуратуре рассказали, что минимальные и максимальные значения зависят от водности конкретного периода. Такой подход позволяет учитывать природную изменчивость гидрологического режима и регулировать хозяйственную и экономическую деятельность в Байкальском регионе, отмечают в ведомстве.Таким образом, диапазон колебаний уровня Байкала расширен на 1,3 метра. Это означает, что компания «Иркутскэнерго», которая владеет каскадом гидроэлектростанций в Иркутской области и находится под контролем структур миллиардера Олега Дерипаски, может более выгодно использовать турбины для выработки электроэнергии.Но как проконтролировать эти уровни? Улан-удэнский энергетик Владимир Афанасьев полагает, что фактически можно говорить о двух вариантах решения проблемы уровня Байкала: научном (экологичном) и об уровне «Иркутскэнерго» (экономическом), которые могут не пересекаться между собой.- Поскольку, с одной стороны, речь идет о сохранении озера и об экологических последствиях в виде размывов и подтоплениях, а с другой - возможность работы ГЭС круглогодично в максимальном режиме (максимальной прибыли) выработки электроэнергии, для чего требуется максимальное накопление воды (поднятие уровня. - Прим. ред.) в летнее время для удержания уровня не ниже минимального весной, - сообщил он. - Фактически мы, жители Бурятии, узнаем об уровнях Байкала только на берегу, когда оголились камни или затопило прибайкальские села и дороги, а также когда видны следы эрозии берега. Ведь об интерактивных замерах и доступной в режиме онлайн для граждан круглосуточной информации об уровнях Байкала ничего не известно.Поэтому, если правительство издает постановление, то необходимо там же предусматривать и меры контроля за его выполнением, в том числе общественного. С указанием ответственных организаций, отвечающих за надлежащее исполнение документа.Между тем среди экологической общественности Бурятии подготовка иркутян если не к затоплению, то к увеличению уровня Байкала для увеличения прибылей компании Олега Дерипаски вызывает вопросы.Так, экологи опасаются, что если в ближайшие годы у нас пройдут обильные дожди и уровень Байкала значительно повысится, то в результате строительства дамбы в Иркутской области подтопления не будет. А в Бурятии, учитывая ее пологий берег, наоборот, произойдут наводнения. Если до краев попытаться налить воду в чашку, у которой одна сторона выше другой, ясно, что вода прольется там, где стенка ниже.Думается, только скоординированная работа властей Бурятии и Иркутской области сможет обеспечить устойчивое использование ресурсов Байкала, его охрану и развитие регионов с учетом всех экологических, социальных и экономических аспектов. Ведь Байкал у нас один.Добавим, что, как стало известно «Номер один», экомониторинг Байкала и его уровня в 2025 году появится. Создана ФГИС «Экомониторинг» - структура, которая займется методикой, аналитикой и даже применением ИИ для экологических исследований Байкала.