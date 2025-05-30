Бурятия активно поддерживает предпринимателей

Народный Хурал Республики Бурятия завершил заседание Совета. На повестке, среди прочих вопросов, ключевой стала информация правительства «О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в республике в 2022-2024 гг.». Депутаты парламента заслушали выступление нового министра и оценили эффективность реализуемой работы.

По итогам прошлого года на территории региона свою деятельность осуществляют 32 864 субъекта малого и среднего предпринимательства.

– Самозанятых у нас – 47 861. Занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 120 729, – продолжил министр промышленности, торговли и инвестиций республики Денис Гармаев. – По итогам трехлетнего периода наблюдается рост количества субъектов малого и среднего бизнеса на 4,9%, или на 1 541 единицу.

Стоит отметить, что число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства выросло на 26,6%, или на 25 000 человек! Существенный взлет обусловлен увеличением количества ИП (+24,8%). А вот численность юридических лиц, наоборот, сократилась на 24,1%.

– Среди наиболее популярных видов деятельности предпринимателей нашей республики можно выделить работу в сфере торговли – 38,3%, в сфере строительства – 11%, в сфере транспортировки и хранения – 7,8%. В области обрабатывающего производства у нас задействовано 6,4% предпринимателей, в гостиничном бизнесе и общественном питании – 5,8%, – перечислил Денис Гармаев.

Самой маленькой по популярности сферой деятельности оказалось сельское и лесное хозяйство – всего 4,8%. Зато коммунальная сфера взяла на себя 23,4% имеющихся предпринимателей.

Положительной картине поспособствовали активно принимаемые формы государственной поддержки: финансовая, имущественная и информационно-консультационная. В том числе свою лепту внесли предоставляемые субсидии, которые крайне важны для начинающих предпринимателей.

– Яркий пример – ООО «Мидзу», производитель красок, лаков и аналогичных материалов. Компания была основана в августе 2022 года. Субсидирование затрат на приобретение автопогрузчика, а также замену физического труда позволили нарастить объемы производства и увеличить реализацию продукции, – отметил министр.

И аналогичных примеров много. Отдельно стоит отметить, что за счет средств государственной поддержки предприниматели приобретают старые заброшенные здания, производят там капитальный ремонт и создают рабочие места. Это, в свою очередь, положительно сказывается в плане социального эффекта. Таким образом, например, нормализуется криминогенная обстановка.

Помимо всего прочего, Министерство промышленности, торговли и инвестиций республики ведет работу по развитию инновационных компаний. Зачастую это реализуется путем предоставления субсидий на основе проведения республиканского конкурса «Лучший инновационный проект». За последние несколько лет министерство поддержало 19 инновационных проектов в общей сложности на сумму 34,3 млн рублей.

– Подводя итог, хочу сказать: мы считаем, что данные меры финансовой поддержки являются эффективными, востребованными и направленными на развитие предпринимателей в разных сферах деятельности. Для достижения национальной цели мы ставим следующие задачи: во-первых, продолжить работу по предоставлению субсидий; во-вторых, продолжить способствовать переходу самозанятых граждан в статус субъектов малого и среднего предпринимательства путем ведения информационной работы, – завершил выступление Гармаев.

Министр подчеркнул, что, в том числе, запланировано увеличение информационной работы в районах республики.

Фото: «Номер один»