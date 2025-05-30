В Бурятии выявили миллионные хищения при строительстве еще одного культурного объекта

Махинации с бюджетными миллионами, связанными с реконструкцией театра кукол «Ульгэр» в Улан-Удэ не миновали и Дом культуры, возводимый в Кяхте. Та же схема по хищению коснулась и районного ДК. В числе обвиняемых в хищении – все тот же застройщик – ООО «Бурятпроектреставрация».

- Установлено, что условиями муниципального контракта на выполнение работ по строительству дома культуры на 400 мест в городе Кяхта предусмотрено казначейское сопровождение. Бюджетные средства, предназначенные для исполнения договорных обязательств, хранились на спецсчетах, открытых в региональном управлении Федерального казначейства. Распоряжение ими было возможно после предоставления организацией-подрядчиком документов, подтверждающих сумму понесенных затрат на подготовку проектной документации, строительство и поставку оборудования на объект, - рассказали в прокуратуре республики.

Вместе с тем руководитель ООО предъявил фиктивные договоры на поставку товаров и оказание услуг по разработке проектной документации для нужд строительства, а также поддельные банковские платежные документы на общую сумму 5,6 млн рублей.

- В результате этого на расчетные счета юрлица были перечислены бюджетные средства, которые в последующем были направлены на цели, не связанные со строительством дома культуры. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственное управление УМВД России по г. Улан-Удэ. По результатам их рассмотрения в отношении гендиректора общества возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Напомним, что Дом культуры в Кяхте строился в рамках «единой президентской субсидии». На его строительство из федерального бюджета было выделено более миллиарда рублей. Закончить возведение ДК планировалось еще в 2024 году.

Фото: ТГ-канал главы Бурятии Алексея Цыденова