В Улан-Удэ цены на авиабилеты пойдут на взлет

Радость от пользования современным трапом, от простора и роскоши нового терминала аэропорта «Байкал» оказалась не слишком долгой. Правительственная комиссия по транспорту согласовала заявку аэропорта Улан-Удэ на повышение его тарифов - стоимость отдельных аэропортовых услуг вырастет в несколько раз, в том числе в связи с затратами на реконструкцию нового терминала.Напомним, терминал в Улан-Удэ стоимостью 3,8 млрд рублей ввели в эксплуатацию в ноябре 2024 года. После увеличения тарифов билеты на рейсы в Москву (выполняет S7 на Boeing 737. - Прим. ред.) подорожают к 2028 году на 2,6%, до 38,4 тыс. рублей. В Новосибирск (S7 на Embraer E-170. - Прим. ред.) - на 3,8%, до 27 тыс. рублей.Собеседник одной из авиакомпаний сообщил РБК, что в связи с грядущими изменениями аэропортовые расходы на одного пассажира увеличатся с 2 тыс. до 4 тыс. рублей в Улан-Удэ.- Такой существенный рост себестоимости перевозок неминуемо приведет к сокращению количества рейсов, - утверждает он.Перевозчики, по словам источника, также обеспокоены ростом цен на авиакеросин, которые за первое полугодие текущего года выросли в среднем на 30% по отношению к тому же периоду 2024 года.В сборы аэропортов, которые авиакомпании обязаны оплачивать, входят различные виды платежей, предназначенные для покрытия расходов на обслуживание и развитие инфраструктуры аэропорта. Обычно в состав сборов входит плата за пользование пассажирскими терминалами, залом ожидания, зонами регистрации и контроля безопасности, расходы на обработку багажа, грузовых операций и на другие сопутствующие услуги.Эти сборы формируют значительную часть доходов аэропортов. Стоимость реконструкции также фактически оплачивается пользователями - авиакомпаниями.