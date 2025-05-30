Общество 30.05.2025 в 17:43

Курьер заработал 85 тысяч рублей и за это сел на четыре года

В Слюдянке 17-летний молодой человек попался на перевозке денег обманутых пенсионеров
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Текст: Иван Иванов
Курьер заработал 85 тысяч рублей и за это сел на четыре года

Слюдянский районный суд вынес приговор фигуранту уголовного дела о мошенничестве. Молодого человека признали виновным в совершении семи эпизодов преступления, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СКР по Иркутской области. В составе организованной группы парень похитил 1,7 миллиона рублей.

Следствие и суд установили, что в период с сентября по октябрь 2023 года 17-летний юноша через мессенджер вступил в организованную преступную группу.

Как сообщило IRK.ru, аферисты занимались дистанционным мошенничеством в отношении пожилых людей. Молодой человек работал в качестве курьера.

Аферисты звонили пенсионерам и убеждали в том, что они должны помочь родственникам, устроившим ДТП. Для решения проблем пожилым людям предлагали передать определенную сумму. Мошенники сообщали, что наличность потребуется для лечения пострадавших в аварии.

Курьер приходил к пенсионерам, получал от них деньги и переводил на указанные другим членом преступной группы счета, оставляя себе 5% от суммы. Всего он «заработал» около 85 тысяч рублей. В результате преступной деятельности пострадали семь жителей Слюдянского района в возрасте от 77 до 92 лет.

Подсудимому назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Молодого человека взяли под стражу в зале суда. Удовлетворены иски прокурора о взыскании с фигуранта в пользу потерпевших всей суммы причиненного преступлениями ущерба.

«В этой истории удивляет неспособность курьера элементарно пораскинуть мозгами на предмет того, что он конечное звено преступной схемы и вычислить его местонахождение это довольно простая оперативная задача, тем более в районе, - прокомментировал решение подполковник МВД а отставке Батор Будаев. - В его ситуации было бы более разумным отнести пакет с деньгами не мошенникам, а в полицию. Тем самым он бы помог в раскрытии преступления и был бы впоследствии чист перед законом».

Напомним, что российская судебная практика в сфере борьбы с телефонными аферистами сложилась в пользу жесткого уголовного преследования курьеров, принимающих наличные. Обычно совершеннолетние курьеры за перевозку денег преступников получают в два раза большие сроки.

Фото: loon.site

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мошенники курьер

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