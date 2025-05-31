Общество 31.05.2025 в 11:03

Средняя пенсия в России превысила 300 долларов

Резкое укрепление рубля увеличило пенсионные выплаты в долларовом эквиваленте
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Текст: Иван Иванов
Средняя пенсия в России превысила 300 долларов
Фото: архив «Номер один»
Укрепление национальной валюты в конце мая сделало российских пенсионеров «богаче». После индексации пенсий в феврале 2025 года для работающих пенсионеров (7,85 миллиона человек) средняя пенсия достигла 17 300 рублей, для неработающих (33,2 миллиона) — 24 059 рублей, сообщает портал URA.RU.

Центробанк установил на 31 мая курс 78,6 рублей за доллар. Таким образом, средняя пенсия в пересчете на свободно-конвертируемую валюту увеличилась до 306 долларов. Хотя еще в конце 2024 года она составляла около 250 долларов.

Между тем в мировом рейтинге пенсий у России пока наблюдается отставание. Наиболее благополучная ситуация наблюдается в нефтедобывающей ОАЭ, где средняя пенсия достигает $4356. Высокие пенсионные выплаты также зафиксированы в северных европейских странах Исландии ($2442), Норвегии ($2141) и Дании ($2079). Одни из самых низких пенсий в Евросоюзе зафиксированы в Эстонии ($837), Литве ($646) и Латвии ($585).
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