Общество 31.05.2025 в 16:01

Жителям Улан-Удэ не понравилась вывеска бара «Черчилль»

Историки в ответ предложили инициаторам запретов освежить в памяти школьную программу
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Текст: Иван Иванов
Жителям Улан-Удэ не понравилась вывеска бара «Черчилль»
Фото: архив «Номер один»
Представители ветеранской организации Бурятии потребовали сменить бренд известного в Улан-Удэ бара «Черчилль», расположенного в центре города. По словам преподавателя начальной военной подготовки Владимира Арефьева, Черчилль на вывеске для него неприемлем на фоне продолжающегося конфликта с Украиной и «горячей фазы холодной войны» с 50-ю странами Запада». Поэтому название следует сменить на патриотическое. Видимо, ветераны не возражали бы, если вместо бренда «Черчилль» на баре повесили бы вывеску «Сталин».

Между тем улан-удэнский писатель Виктор Егоров полагает, что ветераны, судя по всему, плохо знают историю, даже на уровне школьной программы.

- Да, он был антибольшевиком, но в 1939 году, когда Германия напала на Польшу, он первым объявил войну Гитлеру. Почти два года Великобритания вела войну с Германией на суше, море и на воздухе, пока не была сформирована антигитлеровская коалиция во главе с СССР и США. И в том числе благодаря совместной борьбе, нам удалось тогда избавить планету от фашизма, - сообщил он.

По его словам «лично ему Черчилль не импонирует, но он вошел в мировую историю как выдающаяся историческая личность. И нападки на вывески лишь демонстрируют крайне упрощенный подход по схеме: нравится- не нравится».

Виктор Егоров призвал «не заниматься борьбой с вывесками и отстоять право улан-удэнцев ходить в бар с английской кухней». Клиент ведь всегда прав и сам знает, какое заведение и кухня ему нравится или нет.

Добавим, что данное заведение относится к числу популярных среди чиновников с площади Советов. В нем также нередко проходят встречи между представителями делового сообщества Бурятии.
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