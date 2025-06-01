Общество 01.06.2025 в 09:17

В Улан-Удэ продолжается благоустройство Байдонова ключа

Все работы должны завершиться в этом году

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ продолжается благоустройство Байдонова ключа

В столице Бурятии в этом году рядом с Байдоновым ключом в микрорайоне Забайкальский создается уютная зона отдыха, сообщают в мэрии города.

- Главная задача — привести в порядок русло ручья, сделать более удобным для жителей подход к воде и создать цивилизованную площадку для отдыха. Сегодня осмотрел, как подрядчик «МК25» работает на объекте. Уже установлены удобные скамейки, беседка с крышей и безопасная деревянная лестница. Поставлена небольшая скульптура. Также установлены освещение и видеонаблюдение. В прошлом году здесь уже сделали тут мостик и отремонтировали подпорную стену, - сообщает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Жители микрорайона сами выбрали Байдонов ключ для благоустройства в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».

В скором времени тут можно будет с комфортом набрать чистой природной воды, отдохнуть у источника и полюбоваться живописным пейзажем в любое время года.


Фото: мэрия Улан-Удэ

Теги
Забайкальский ручей благоустройство

Все новости

В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги
01.06.2025 в 09:40
В Тюмени дома будут строить без кухонь
01.06.2025 в 09:31
В Улан-Удэ продолжается благоустройство Байдонова ключа
01.06.2025 в 09:17
В Улан-Удэ цены на авиабилеты пойдут на взлет
01.06.2025 в 08:00
Жители Улан-Удэ распродают подписи мировых знаменитостей
01.06.2025 в 07:00
Жителям Улан-Удэ не понравилась вывеска бара «Черчилль»
31.05.2025 в 16:01
Эмбрионы выращивали в пробирках
31.05.2025 в 14:41
В Бурятии появился третий академик
31.05.2025 в 14:36
В Улан-Удэ «добивают» покрытие стадиона
31.05.2025 в 14:18
Бурятия вновь примет международное ралли «Шелковый путь»
31.05.2025 в 14:09
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
В Бурятии горит более 115 тысяч гектаров тайги

С огнем борются 490 человек

01.06.2025 в 09:40
В Тюмени дома будут строить без кухонь

Мода на доставку готовой еды меняет фунционал квартир

01.06.2025 в 09:31
В Улан-Удэ цены на авиабилеты пойдут на взлет
Новый терминал аэропорта «Байкал» дорого обойдется пассажирам
01.06.2025 в 08:00
Жители Улан-Удэ распродают подписи мировых знаменитостей
Их стоимость иногда достигает внушительных сумм
01.06.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru