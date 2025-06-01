В Улан-Удэ продолжается благоустройство Байдонова ключа

В столице Бурятии в этом году рядом с Байдоновым ключом в микрорайоне Забайкальский создается уютная зона отдыха, сообщают в мэрии города.

- Главная задача — привести в порядок русло ручья, сделать более удобным для жителей подход к воде и создать цивилизованную площадку для отдыха. Сегодня осмотрел, как подрядчик «МК25» работает на объекте. Уже установлены удобные скамейки, беседка с крышей и безопасная деревянная лестница. Поставлена небольшая скульптура. Также установлены освещение и видеонаблюдение. В прошлом году здесь уже сделали тут мостик и отремонтировали подпорную стену, - сообщает мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Жители микрорайона сами выбрали Байдонов ключ для благоустройства в рамках муниципальной программы «Народный бюджет».

В скором времени тут можно будет с комфортом набрать чистой природной воды, отдохнуть у источника и полюбоваться живописным пейзажем в любое время года.





Фото: мэрия Улан-Удэ