Общество 01.06.2025 в 14:47

Жителей Улан-Удэ зовут на утренние зарядки

Физкультурное мероприятие стартует уже завтра                         

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Текст: Анастасия Величко
Жителей Улан-Удэ зовут на утренние зарядки

В столице Бурятии ежедневно будут проводить массовые зарядки. Они начнутся уже завтра, второго июня в 8.00 на площади Советов.

- Зарядки проводят спортивные учреждения города Улан-Удэ и Республики Бурятия. 20 минут активных упражнений, чтобы взбодриться и зарядиться энергией на весь день! Приходите и начните свое утро с пользой! – сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

 
Фото: мэрия Улан-Удэ

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зарядка мэрия площадь советов

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