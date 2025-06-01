Жителей Улан-Удэ зовут на утренние зарядки

В столице Бурятии ежедневно будут проводить массовые зарядки. Они начнутся уже завтра, второго июня в 8.00 на площади Советов.

- Зарядки проводят спортивные учреждения города Улан-Удэ и Республики Бурятия. 20 минут активных упражнений, чтобы взбодриться и зарядиться энергией на весь день! Приходите и начните свое утро с пользой! – сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Фото: мэрия Улан-Удэ