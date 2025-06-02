Бастрыкин обратил внимание на ужасную дорогу в Бурятии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на дорогу Кяхта – Наушки в Бурятии.«Длительное время автодорога, ведущая в Наушки, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие разрушено и частично отсутствует, на поверхности образовались многочисленные ямы, что приводит к поломкам транспортных средств и возникновению аварий. Кроме того, проезд автомобилей, в том числе экстренных служб, в населенный пункт затруднен», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.Местные жители в соцсетях не раз жаловались на состояние этой дороги, называя его «ужасным» и «отвратительным». Однако достучаться до властей им не удалось.«Многочисленные обращения граждан результатов не принесли», - констатировали в Следственном ведомстве.Оценку состоянию дороги и действиям чиновников теперь даст Следственный комитет. Он уже начал проверку. О ее результатах доложат Александру Бастрыкину.