Общество 05.06.2025 в 11:47

В Улан-Удэ ограничат движение грузовиков

Им запретят ездить по асфальтовым дорогам при температуре от +32
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ограничат движение грузовиков
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ с 1 июля по 31 августа временно ограничат проезд тяжеловесных машин по городским асфальтовым дорогам, если температура днем будет подниматься выше +32 градусов. Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, это необходимо для того, чтобы дороги меньше разрушались от жары.

«Во время ограничений тяжеловесные машины, нагрузка на ось или группу осей которых превышает, установленные на территории России, допустимые осевые нагрузки смогут ездить по таким дорогам только ночью — с 22 часов вечера до 10 утра», - отметили в Комитете по транспорту.

При этом ограничение не касается пассажирских автобусов, включая международные рейсы, транспорта, перевозящего грузы для ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧС, а также автомобилей, везущих материалы и дорожно-строительную технику для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
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