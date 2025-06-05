Общество 05.06.2025 в 14:38

В Монголии главный национальный праздник продлится восемь дней

Правительство приняло такое решение по просьбам общественности
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии главный национальный праздник продлится восемь дней
Фото: архив «Номер один»
Правительство Монголии приняло решение продлить главный государственный праздник – национальный фестиваль Наадам - с пяти до восьми дней: с 10 по 17 июля. Об этом официально сообщило министерство семьи, труда и социальной защиты страны.

«В 2025 году главный национальный праздник Наадам продлится вместо обычных пяти восемь дней с 10 по 17 июля. Этот период объявляется выходными днями. Правительство приняло такое решение по просьбам общественности с целью широкого празднования национального фестиваля и поддержки внутреннего туризма», – говорится на сайте министерства.

Главный монгольский национальный праздник — Наадам (игры) отмечается также в буддийских республиках России Бурятии, Калмыкии и Тыве. Он проходит как фестиваль национальных видов спорта – стрельбы из лука, борьбы и скачек. Поэтому полное название праздника «Три мужских игры».

Самая распространенная версия историков гласит, что этот древний фестиваль предназначался для подготовки и отбора лучших воинов и скакунов. Решение официально отмечать Наадам как национальный праздник было принято в 1921 году властями Монгольской Народной Республики (МНР). В 2010 году ЮНЕСКО зарегистрировало Наадам как нематериальное культурное наследие человечества. В 2020 году правительство Монголии продлило празднование Наадама до пяти дней.
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