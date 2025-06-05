В Бурятии закрыли одно из красивых мест отдыха и экологического туризма

В связи с введённым в Бурятии режимом чрезвычайной ситуации, обусловленным лесными пожарами, а также в соответствии с приказом РАЛХ об ограничении пребывания граждан в лесах, решено временно закрыть для посещения Фролихинский заказник.

- Принятые меры направлены на защиту вашей жизни и сохранение уникальных природных территорий от возможных рисков возгорания и распространения лесных пожаров. Мы понимаем, что заказник является важным местом отдыха и экологического туризма, однако безопасность людей и охрана природных ресурсов остаются нашими главными приоритетами. Просим вас строго соблюдать установленные ограничения, - подчеркнули в администрация ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»