Общество 07.06.2025 в 17:07

Автомобилисты Бурятии с тревогой ждут ослабления евро

После понижения ставки ЦБ, цена пошлин в рублях на иномарки может повыситься
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Текст: Иван Иванов
Автомобилисты Бурятии с тревогой ждут ослабления евро
Фото: архив «Номер один»
Банк России повысил на выходные официальный курс доллара на 7—9 июня на четыре копейки. Он составит 79,127 руб./$ (+0,06%), следует из сообщения на сайте регулятора. Курс евро незначительно снизится — до 90,3954 руб./€ (–0,04%).

Накануне курс доллара впервые с конца мая превысил отметку в 79 руб. Недавнему укреплению рубля способствовало длительное снижение спроса на валюту на внутреннем рынке. При этом аналитики опасались чрезмерного усиления рубля, поскольку оно может создать проблемы для бюджета страны.

Тем не менее, для автомобилистов республики столь неожиданное укрепление доллара и евро (на 20-25%) с конца 2024 года привело к позитивному результату. Цены на б/у иномарки из Японии подешевели, прежде всего, стоимость таможенной пошлины, исчисляемой в евро. 

Как сообщили «Номер один» продавцы улан-удэнского авторынка, с начала года стоимость «бэушных» автомобилей из Японии снизилась в среднем на 10%. Однако, если рубль укрепится, цены могут снова вырасти.
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ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

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