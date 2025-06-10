В Улан-Удэ откроется гостиница для животных

В Улан-Удэ в конце июня появится первая гостиница для мелких домашних животных. Автор проекта - студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины БГСХА Ирина Шарапова.Как сообщили в пресс-службе вуза, помимо учебы Ирина работает ветсанитаром в Бурятской научно-производственной ветеринарной лаборатории и в этом году выпустится из стен БГСХА дипломированным специалистом. В 2024 году она стала победителем федерального конкурса «Студенческий стартап» и получила 1 миллион рублей на запуск своего проекта.— Жители города часто сталкиваются с проблемой: уехать в командировку или отпуск и не с кем оставить питомца. Я поняла, что хочу создать не просто передержку, а безопасное и заботливое пространство для животных. Я никогда не думала, что стану предпринимателем. Конкурс «Студенческий стартап» стал отличным стартом, и я очень благодарна наставникам и, прежде всего, академии, — рассказывает Ирина.— При заселении у питомца обязательно будут проверять ветеринарный паспорт с отметками о прививках. Зачем это нужно? Прежде всего, это безопасность питомца, защита других животных, юридическая ответственность и контроль здоровья. К примеру, паспорт содержит информацию о хронических заболеваниях, аллергиях и обработках от паразитов, что поможет своевременно обеспечить правильный уход, - сообщила научный руководитель, доцент кафедры «Терапия, клиническая диагностика, акушерство и биотехнология» Олег Убашеев.Бронирования «номеров» в гостиницы будут проходить в электронном формате, что позволит заранее подготовиться к приему гостей.Как отмечают в пресс-службе вуза, проект не имеет аналогов в Бурятии — гостиница станет первой в своем сегменте. В дальнейшем Ирина планирует расширить проект: открыть игровой комплекс и клуб для дрессировки домашних животных.