В Якутии предприятиям начали доплачивать за прием ветеранов СВО с инвалидностью

В Якутии на квотируемых рабочих местах в 204 организациях трудоустроен 371 участник специальной военной операции. Об этом на брифинге 17 июня сообщил заместитель председателя Государственного комитета по занятости населения Георгий Борисов.

- Взаимодействие с работодателями в республике осуществляется посредством установления квоты рабочих мест для трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей. В текущем году квота для трудоустройства ветеранов боевых действий и членов их семей установлена в 485 организациях на 885 рабочих мест. В настоящий момент трудоустроен 371 человек, – сообщил он.

Как сообщает «Ulus.Media», работодатели, трудоустроившие участников СВО имеющих инвалидность, могут получить субсидии на возмещение затрат на выделение и создание рабочих мест для трудоустройства.

Размер субсидии на одного трудоустроенного равен минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на районный коэффициент. В рамках данных мероприятий планируется трудоустроить 31 гражданина.

В 2025 году в органы службы занятости Якутии в поиске подходящей работы обратились 76 участников СВО. Сегодня трудоустроены 35 ветеранов боевых действий, то есть меньше половины.

Многие ветераны испытывают сложности в переходе из военной среды в гражданскую и в Бурятии.

- Определенные сложности при трудоустройстве ветеранов с инвалидностью имеются и нередко они связаны с проявлениями посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), - говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова.

- Ветераны, пережившие травматические ситуации на фронте, могут впоследствии испытывать целую гамму чувств от депрессии и тревоги до агрессии, что нередко затрудняет их адаптацию к рабочей среде. Работодатели должны помнить, что адаптация ветеранов к гражданской жизни будет постепенной, что на первых порах может отразиться и на их профессиональной деятельности. К этому необходимо быть готовыми, - добавила психолог.

Как отмечает психолог, для преодоления этих сложностей нужна комплексная государственная и общественная поддержка, включающая в себя прежде всего регулярную психологическую помощь, профессиональную реабилитацию и создание поддерживающей ветеранов рабочей среды.

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