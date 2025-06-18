Водителей Улан-Удэ предупредили об «опасных» местах для парковки

В полиции Бурятии рассказали о камерах, которые фиксируют нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств. В настоящее время в Улан-Удэ данный вид нарушений выявляется на девяти маршрутах.

Камеры расположены по следующим адресам:

пос. Аэропорт, ул. Стартовая;

по ул. Советской от ул. Ленина 35 «б» до ТРЦ «Форум»;

по ул. Коммунистическая от пересечения с ул. Ербанова до пересечения с ул. Борсоева;

по ул. Кирова от пересечения с ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Балтахинова;

по бульвару Карла Маркса;

по пр. Победы;

по ул. Почтамтской;

по ул. Балтахинова;

по ул. Сухэ-Батора.

- Призываем водителей к внимательности и соблюдению ПДД. Обращайте внимание на установленные дорожные знаки и выбирайте разрешенные места для остановки и стоянки транспортных средств. Помните, что за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 2250 рублей, - предупредили в полиции республики.

Фото: Номер один