Племянник в Бурятии обокрал свою тетушку на 14 млн рублей

Полицейскими Хоринского района Бурятии задержан мошенник, похитивший более 14 миллионов у своей тети. Пострадавшей оказалась 69-летняя пенсионерка, одним разом лишившаяся всех своих накоплений.

Женщина обратилась в полицию за помощью, сообщив, что с её банковского счета похищены денежные средства в размере 14 683 119 рублей.

- В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что в январе прошлого года 46-летний племянник заявительницы при открытии счета привязал свой абонентский номер к мобильному банку родственницы. В последующем при поступлении денежных средств он переводил денежные средства различными суммами на свой банковский счет, производил покупки, а также снимал наличные. Злоумышленник пользовался сбережениями женщины в период времени с февраля 2024 года по 17 июня 2025 года. При очередном обращении в финансовое учреждение потерпевшая выяснила, что на ее счету нулевой баланс, - рассказали в полиции республики.

Оперуполномоченные МО МВД России «Хоринский» задержали племянника потерпевшей по месту жительства в Тарбагатайском районе и доставили в отдел полиции, где он признался в краже. Сельчанин рассказал, что на похищенные деньги приобрел автомобиль, мотоцикл и другие вещи. В ходе обыска часть вещей были изъяты, а также арестованы счета фигуранта.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная в особо крупном размере». Максимальная санкция, предусмотренная статьей, предусматривает до 10 лет лишения свободы, добавили в полиции.

Фото: loon.site