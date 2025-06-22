Общество 22.06.2025 в 07:00

Экологи пожаловались на шаманов

Традиции в Бурятии вступили в конфликт с экологическим законодательством
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Текст: Дмитрий Родионов
Экологи пожаловались на шаманов

Традиции в Бурятии вступили в конфликт с экологическим законодательством и противопожарным режимом, введенным в республике в апреле этого года.

Экологи Бурятии написали письмо в Народный Хурал с жалобой на широко применяемую практику проведения шаманами обрядовых мероприятий, таких как «шанар» и «шандру», для которых необходимо выкапывать и сжигать березы.

- За один только заказ может быть уничтожено от полусотни деревьев трех-пяти лет. Одна организация может проводить за сезон десятки и сотни таких мероприятий. Проводится обряд ежегодно.

Однозначно такие мероприятия наносят непоправимый урон экологии, в частности особо уязвимой экосистеме Байкальской природной территории, усугубляя положение лесного фонда на фоне пожаров, - сообщила директор АНО «Центр экологии и туризма «Чистая Бурятия» Лейла Хахураева.

В письме экоактивистка просит принять экстренные меры, созвать по этому вопросу заседание с участием руководителей религиозных и экологических организаций и постараться решить вопрос на местном уровне. В случае отказа религиозных организаций активисты грозят обратиться в Байкальскую природоохранную прокуратуру и в федеральный Росприроднадзор.

- Важно решить вопрос максимально оперативно, так как на данный момент идет подготовка к проведению мероприятий, которые необходимо пресечь до начала вырубки деревьев. Считаем, что эти обряды, сопряженные с уничтожением деревьев, полностью лишены смысловой нагрузки, так как уничтожаются деревья как живые системы, что приводит к подрыву базовых человеческих ценностей о единстве человека и природы.

Нужно полностью пересмотреть данную религиозную практику, ввести обычай для подобных мероприятий сажать деревья, а не уничтожать, что положительно повлияет на экологические, социальные и духовные аспекты жизни в регионе, - говорится в обращении Хахураевой.

«Номер один» связался с представителем крупнейшей в республике шаманской организации «Тэнгэри».

- Мы, когда готовим такие обряды, действительно иногда используем небольшие березки, но потом обязательно восстанавливаем лес через лесопосадки. Каждый случай использования берез согласовываем с лесниками. Тем более сейчас, когда в республике введен противопожарный режим. На обряд обычно уходит три березки, небольших по высоте, чаще всего возрастом три-пять лет, - сообщила представитель организации Оксана Ким. - Чаще всего нам дают использовать деревья в местах, которые лесники используют для прореживания или очистки леса, под ЛЭП, для противопожарных полос и других мест очистки от поросли. Березы очень быстро растут и за три-четыре года достигают необходимых нам размеров.

Оксана Ким отметила, что по другим шаманским организациям, а их в республике насчитывается более полутора десятков, она сказать не может, но допустила, что такие проблемы есть. Но «их обязательно необходимо решать с государственными органами через согласование и последующие восстановительные работы на месте использования деревьев».


Фото: Номер один

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