В Якутии подменяли настоящие алмазы поддельными

Раскрыта масштабная кража алмазов в компании «АЛРОСА». Следком СКР по г. Москва расследует уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга).

По данным следствия, в период с сентября 2024-го по январь 2025 года обвиняемые с целью извлечения материальной выгоды систематически похищали высококачественное алмазное сырье в добывающей компании «АЛРОСА» с целью его отправки контрабандой на территорию Армении.

В рамках совместных оперативных мероприятий следователей столичного СК и оперативных сотрудников ФСБ России, при попытке хищения очередной партии алмазов, стоимостью свыше 1,7 млн рублей, задержана сотрудница компании, похищавшая алмазы, Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, осуществлявшие контрабанду камней.

В ходе обыска в их жилище изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, около 200 тыс. карат технического алмазного сырья, предназначенного для подмены качественного сырья на более дешевое, а также денежные средства и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные участниками противоправной деятельности в результате совершения преступлений.

По ходатайству следствия судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание всех лиц, причастных к совершению указанного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщили в СУ СК РФ по Москве.

Фото: loon.site