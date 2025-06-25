Девушка из «быстрозайма» повесила на случайных людей 200 микрокредитов

Боханский райсуд приговорил 25-летнюю девушку из Иркутской области к 4 годам лишения свободы за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья. Девушка работала в МФО-компании, занимающейся выдачей микрокредитов.

Замысел обокрасть своих земляков у девушки возник еще летом 2023 года, когда у нее возникла острая потребность в деньгах. Как установил суд, с августа 2023 года по август 2024 года она оформила 196 микрозаймов на 83 человек. Она использовала данные старых клиентов, которые хранились в базе данных МФО.

Оттуда она взяла фотографии и анкеты. Разумеется, всё это происходило без ведома людей.

Таким образом она получила 3,6 миллиона рублей. Из похищенных средств уроженка Боханского района потратила более миллиона рублей на личные нужды, а оставшуюся часть внесла в счет оплаты долгов по займам, чтобы скрыть преступление. Но в какой-то момент у доморощенной аферистки возник кассовый разрыв и клиенты начали возмущаться возросшими платежами по кредитам. Дальше были заявления в полицию и дело закрутилось.

Во время следствия девушка признала вину, но это не спасло ее от реального срока. Ближайшие несколько лет она проведет в колонии общего режима.

Фото: Номер один