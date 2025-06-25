В Бурятии запущен Экотрекер зеленых привычек

В поддержку национального проекта «Экологическое благополучие» в России был запущен Экотрекер зеленых привычек. Новый цифровой инструмент представляет Всероссийское экологическое движение «Экосистема» при поддержке бренда электромобилей Evolute и Минприроды России. Удобный чат-бот во «ВКонтакте» позволит каждому сделать шаг к экологичному будущему с помощью простых действий, формирующих осознанное отношение к окружающей среде.

Напомним, в 2025 году по инициативе президента России Владимира Путина в стране заработал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках нового нацпроекта в Бурятии теперь реализуются четыре новых федеральных проекта - «Вода России», «Чистый воздух», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение лесов».

ЧТО ТАКОЕ ЭКОТРЕКЕР ЗЕЛЕНЫХ ПРИВЫЧЕК?

Экотрекер представляет собой удобный чат-бот в социальной сети «ВКонтакте». В нем пользователи принимают экологические вызовы, фиксируют свои достижения, накапливают экобаллы и выигрывают призы за свою активность.

К примеру, любой житель Бурятии, принимающий участие в какой-либо экологической акции сейчас, может внести информацию о своем участии в чат-бот «Экотрекер» и начать зарабатывать экобаллы.

- Экотрекер зеленых привычек это не просто удобный инструмент, а настоящий мотиватор для экологичного образа жизни. Благодаря чат-боту каждый житель республики может легко фиксировать свои добрые дела и видеть реальный вклад в сохранение природы. Например, участвуя в акции «Выбираю чистый воздух», можно отказаться от машины на бензине, отмечать дни без авто и копить экобаллы — а чем больше баллов, тем выше личный и региональный рейтинг! Наша республика уже в топ-5 малых регионов страны по сбору макулатуры в «БумБатле», а теперь бумагу можно сдавать круглый год. И, конечно, нельзя не упомянуть акцию «Вода России», где волонтеры очищают берега от мусора. С Экотрекером каждый шаг на пути к зеленому будущему становится заметным и значимым, присоединяйтесь! — отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

Пользователям Экотрекера предлагается участвовать в мероприятиях Всероссийских экологических акций «Выбираю чистый воздух», «БумБатл», «Сохраним лес» и «Вода России #берегдобрыхдел», каждая из которых отражает цели и задачи национального проекта «Экологическое благополучие», призванного сохранять и восстанавливать окружающую среду.

Каждое выполненное действие - например, отказ от автомобиля на бензине, посадка дерева, участие в уборке берегов или сдача макулатуры - приносит экобаллы, которые влияют на личный рейтинг участника и на позицию его города в общем региональном зачете.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭКОТРЕКЕРА?

Принять участие в экологических акциях просто:

- зайти в чат-бот «Экотрекер» во «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/ecotracker. Затем необходимо указать имя и город;

- выбрать экологический вызов (акцию, в которой хотите участвовать);

- зафиксировать результат и поделиться достижениями с друзьями.

КАКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ ПРОХОДЯТ В БУРЯТИИ?

В Бурятии большой популярностью пользуется Международная акция «Сад Памяти». Она реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году 16 мая на территории Заиграевского лесничества высажено 64 000 сеянцев сосны сибирской обыкновенной, в акции приняло участие свыше 700 человек. Акция была посвящена 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

За пять лет существования акции в лесах Бурятии посадили более 300 000 молодых сосен. Основная цель акции - высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Также в республике проводится Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух», направленная на постепенное снижение опасных загрязняющих веществ. Акция осуществляется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие. Суть акции в том, что нужно выбрать альтернативный способ передвижения по городу взамен транспорта на бензиновом или дизельном топливе - самокат, ролики, велосипед или пешая прогулка на свежем воздухе.

Впечатляющих итогов добилась Республика Бурятия во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», войдя в топ-5 регионов страны по количеству сданной макулатуры в килограммах. С 2025 года популярная акция по сбору макулатуры проходит в новом формате - теперь макулатуру можно сдавать круглый год. Раньше акция проходила только с сентября по ноябрь.

В 2024 году в республике в рамках акции «БумБатл» с 23 сентября по 15 ноября жители Бурятии собрали 47 тонн макулатуры. Бурятия заняла 27-е место в рейтинге регионов России по количеству собранной бумаги.

Ежегодно на территории Бурятии волонтеры проводят ряд мероприятий по очистке рек и озер в рамках Всероссийской акции «Вода России». В 2024 году по итогам акции «Вода России» Бурятия заняла 25-е место среди всех российских регионов (в 2023 – 31-е место, в 2022 – 34-е, в 2021 – 65-е). Всего очищено в прошлом году 525 километров береговой линии водоемов республики.

Экотрекер зеленых привычек — еще один шаг к достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие» и пример того, как современные цифровые технологии могут объединять миллионы людей в усилиях по защите природы. Присоединяйтесь, давайте делать экологию страны лучше, начиная с себя.

Подробная информации об чат-боте Экотрекер размещена на сайте https://ecotraker.ru/.





Фото Минприроды Бурятии



