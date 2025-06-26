Картофель выходит из рациона

Июнь не принес ожидаемого снижения цен на овощи и картофель. Цена последнего достигла рекорда - в супермаркетах на этой неделе его цена выросла до 99,99 рубля за килограмм. Скорее всего, осенью цена борщевого набора (картошка, лук, свекла и морковка) снова вырастет. В результате чиновники могут ввести на него регулирование цен.

Стабилизация начинается

Минпромторг РФ уже предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора за счет заключения долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

«Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой», - отметил федеральный чиновник.

Результаты первого квартала 2025 года по объему продаж продуктов демонстрируют, что сбыт картофеля сократился на 8%, а хлеба, макарон и круп вырос на 6%, 5% и 3% соответственно. К такому выводу пришли в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, пишет «НГ». Таким образом можно говорить о том, что на фоне значительного роста цен на картофель в последний год россияне стали предпочитать менее подорожавшие продукты питания из базового набора. Продажи свежих фруктов и овощей, а также молока и мяса практически не изменились.

Замеченное изменение рациона обусловлено тем, что продовольственная инфляция в стране превышает общую. Так, за первые четыре месяца года продукты питания выросли в цене на 12% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Замдиректора «Центра развития» Высшей школы экономики Светлана Мисихина рассказала, что покупательная способность россиян по отношению к картофелю упала на 45%, к репчатому луку – на 17%, а к сливочному маслу – на 15%. В то же время доступность вермишели выросла на 14%, круп – на 12%, а куриных яиц – на 33%. Об этом сообщает ИА «Телеинформ».

- Для многих покупателей цена картофеля стала пугающей - 100 рублей за килограмм. Если раньше у нас брали картофель по одному-два килограмма, то теперь люди, чаще всего пенсионеры, завешивают по три-четыре картошки, как яблоки ранее брали. Печально это наблюдать, особенно за пожилыми людьми, считающими мелочь на кассах при покупке картошки, - рассказал менеджер одной крупной розничной сети Улан-Удэ. По его словам, продажи мучного немного подросли, но больше за счет круп и макарон, которые в цене остались на уровне прошлого года. Именно в эту сторону и увеличился спрос.

Цены не упадут

По данным Минсельхозпрода Бурятии, в прошлом году в регионе собрали 101,7 тыс. тонн второго хлеба.

В этом году ожидается сбор в объеме 105,5 тыс. тонн. Это вряд ли сильно поможет рынку, ведь если даже и будет некоторый избыток, при хорошем урожае он уедет в Якутию и Иркутскую область, где спрос и платежеспособность населения выше.

Несмотря на то, что рост цен объяснялся неурожаем и плохими погодными условиями в Бурятии, из-за которых объем урожая картофеля в прошлом году оказался значительно ниже, никто толком не может понять, что же произошло со вторым хлебом. Называются разные версии.

Не исключено, что в 2023 - 2024 годах, когда сильно выросло в цене продовольствие, население перешло на тогда еще дешевый картофель. А раз вырос спрос на продукт, то сети подняли цены.

Сами картофелеводы в частных беседах объясняют рост цен на картошку санкциями.

Дело в том, что Минсельхозпрод РФ запретил закупку исходных качественных семенных культур из Голландии и начал кампанию по импортозамещению.

Однако переход на отечественные семена привел к тому, что упали урожаи.

- Высокая цена картошки отчасти объясняется тем, что много приходится списывать в ходе продаж: мелкая, пораженная фитофторой, с гнилью, в тепле быстро сохнет, - продолжает менеджер торговой сети. - Иногда стыдно это продавать покупателям, но мелкая по цене несколько дешевле нормальной, и ее берут. Раньше, говорят, такая картошка шла на корм скоту.

Все своими руками

Помимо ошибочной политики по семенам, на рынок давили и импортные пошлины на ввоз в Россию картошки, яблок и моркови (с нового года их пришлось отменять).

Свою роль сыграли и потери сельского хозяйства южных сельскохозяйственных регионов России от обстрелов и снижения площадей пахотных земель.

А также уход механизаторов на военные заводы и контракты, где платят больше. Соответственно, выросла себестоимость продукции из-за роста зарплат в отрасли.

В 2025 году из-за введенного правительством РФ утильсбора тракторы и другая сельхозтехника стали недоступными для аграриев, а брать кредиты по ставкам Центробанка и банков в 30% годовых сельхозпроизводители не могут. В общем, рост цен на картошку это не стихийная, а больше рукотворная беда.

Что делать?

Учитывая, что рост цен на дизтопливо, запчасти, тракторы и семена продолжится летом этого года, ждать снижения себестоимости картофеля в Бурятии нет причин, говорят аграрии. Поэтому после кратковременного снижения цен в августе-сентябре они снова пойдут вверх. Судя по всему, чиновники будут закручивать гайки сетям и производителям, нерыночными методами пытаясь повлиять на продовольственную инфляцию.

Так, весной 2025 года крупнейшее картофелеводческое предприятие «Гарантия-2» начало поставку в сети продукции по более низким ценам, которые ему предложили установить чиновники. А также снизили размер наценки на эту партию. В результате цену мелкой картошки в одной из торговых сетей снизили до 49,9 рубля за килограмм. Это говорит о том, что картофель для сети уже продается ниже себестоимости. К чему это может привести - понятно. К снижению качества продукции и постепенному вымыванию такой невыгодной продукции из ассортимента.





Фото «Номер один».