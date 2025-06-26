В Бурятии построят новые мусорные полигоны

В 2024 году Бурятия успешно завершила реализацию нацпроекта «Экология», мероприятия по которому проводились в течение пяти лет. С 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина в стране заработал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках нового нацпроекта в Бурятии реализуются теперь четыре новых федеральных проекта - «Вода России», «Чистый воздух», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение лесов».

Сохранение чистоты и грамотное обращение с ТКО — это один из важнейших вопросов для нашего региона. Всего с 2019 года убрано более 150 несанкционированных свалок на территории Республики Бурятия.

Напомним, с 2022 по 2024 гг. по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» были полностью ликвидированы четыре крупные несанкционированные свалки в Усть-Баргузине, Закаменске, Кяхте и Северобайкальске. Их рекультивировали в три этапа в соответствии с современными технологиями.

- Еще десять свалок было убрано в центральной экологической зоне Байкальской природной территории по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал». Кроме того, в 2024 году по решению суда ликвидированы восемь несанкционированных свалок: в семи населенных пунктах Иволгинского района и свалка в селе Петропавловка. Также в 2024 году приобретены три комплекса по обезвреживанию ТКО для города Северобайкальск, — рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

Благодаря новому федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» в районах Бурятии планируется строительство новых полигонов ТКО. За последние годы удалось ввести в работу три новых полигона.

В рамках нового федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в республике продолжится создание необходимой инфраструктуры.

Так, планируется построить четыре комплексных объекта в поселках Селенгинск, Ангоя, а также в селах Турунтаево и Баргузин.

Также в Бурятии будут построены и введены в эксплуатацию мусороперегрузочные станции в селе Выдрино Кабанского района, в поселке Кичера Северо-Байкальского района, поселке Усть-Баргузин Баргузинского района и городе Северобайкальск.

В 2026 и 2027 годах планируется выделение средств из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей республике.

Фото: loon.site