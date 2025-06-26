Общество 26.06.2025 в 12:14

В Бурятии построят новые мусорные полигоны

Их строительство запланировано в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии построят новые мусорные полигоны

В 2024 году Бурятия успешно завершила реализацию нацпроекта «Экология», мероприятия по которому проводились в течение пяти лет. С 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина в стране заработал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках нового нацпроекта в Бурятии реализуются теперь четыре новых федеральных проекта - «Вода России», «Чистый воздух», «Экономика замкнутого цикла», «Сохранение лесов».

Сохранение чистоты и грамотное обращение с ТКО — это один из важнейших вопросов для нашего региона. Всего с 2019 года убрано более 150 несанкционированных свалок на территории Республики Бурятия.

Напомним, с 2022 по 2024 гг. по федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» были полностью ликвидированы четыре крупные несанкционированные свалки в Усть-Баргузине, Закаменске, Кяхте и Северобайкальске. Их рекультивировали в три этапа в соответствии с современными технологиями.

- Еще десять свалок было убрано в центральной экологической зоне Байкальской природной территории по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал». Кроме того, в 2024 году по решению суда ликвидированы восемь несанкционированных свалок: в семи населенных пунктах Иволгинского района и свалка в селе Петропавловка. Также в 2024 году приобретены три комплекса по обезвреживанию ТКО для города Северобайкальск, — рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

Благодаря новому федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие» в районах Бурятии планируется строительство новых полигонов ТКО. За последние годы удалось ввести в работу три новых полигона.

В рамках нового федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в республике продолжится создание необходимой инфраструктуры.

Так, планируется построить четыре комплексных объекта в поселках Селенгинск, Ангоя, а также в селах Турунтаево и Баргузин.

Также в Бурятии будут построены и введены в эксплуатацию мусороперегрузочные станции в селе Выдрино Кабанского района, в поселке Кичера Северо-Байкальского района, поселке Усть-Баргузин Баргузинского района и городе Северобайкальск.

В 2026 и 2027 годах планируется выделение средств из федерального бюджета на создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами в нашей республике.

 

Фото: loon.site

Теги
министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия мусорные полигоны

Все новости

В Бурятии построят новые мусорные полигоны
26.06.2025 в 12:14
Власти не будут спасать застройщиков от банкротства
26.06.2025 в 11:47
Названо количество минут жизни, которые отнимает одна доза алкоголя
26.06.2025 в 11:40
18-летний мотоциклист в Улан-Удэ бросил свою девушку после ДТП
26.06.2025 в 11:33
Электросамокатчик в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП
26.06.2025 в 10:54
Улан-удэнец сдал в аренду мошенникам личный кабинет банковского приложения
26.06.2025 в 10:34
В Улан-Удэ отменили автобусные остановки «Площадь Советов» и «Баргузин»
26.06.2025 в 10:15
Загоревшееся авто стало причиной еще одного лесного пожара в Бурятии
26.06.2025 в 10:04
От столкновения грузовика и легковушки в Улан-Удэ случился пожар
26.06.2025 в 09:48
В Бурятии задержали двух подростков-разбойников
26.06.2025 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Названо количество минут жизни, которые отнимает одна доза алкоголя
Последние научные исследования шокировали любителей красного вина  
26.06.2025 в 11:40
В Улан-Удэ отменили автобусные остановки «Площадь Советов» и «Баргузин»
Изменения носят временный характер и связаны с ремонтом теплотрасс
26.06.2025 в 10:15
В Бурятии задержали двух подростков-разбойников
Пьяные парни напали на мужчину в темном переулке и ограбили
26.06.2025 в 09:29
В Улан-Удэ вдоль дороги поставили клёны в кадках
Деревья будут украшать проспект Октября
26.06.2025 в 09:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru