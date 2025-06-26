Общество 26.06.2025 в 17:10

Улететь в Москву станет дороже

Стоимость авиабилетов повысится из-за новых тарифов «Домодедово» после национализации
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Текст: Иван Иванов
Улететь в Москву станет дороже

Домодедово с 1 июля повысит часть сборов и тарифов для российских авиакомпаний в среднем на 7%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аэропорта.

Сборы за обеспечение транспортной безопасности вырастут на 7,3%, с 410 руб. до 440 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Плату за обслуживание пассажиров на внутренних линиях поднимут на 6,8%, до 470 руб. на одного пассажира, на международных — на 7,1%, до 525 руб.

В июне аэропорт Домодедово по иску Генпрокуратуры был реквизирован судом у прежних собственников. Формальным поводом для национализации стало то, что владельцы аэропорта Дмитрий Каменщик и Валери Коган получили иностранное гражданство. По версии следствия, они в нарушение законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия, оцениваемого в 1 трлн руб.

Аэропорт «Домодедово» принимает большую часть рейсов Улан-Удэ-Москва и рост стоимости на государственном предприятии отразится на кошельках бурятских туристов после 1 июля. Как сообщает «Коммерсант», по данным за прошлый год, в структуре себестоимости авиаперевозок аэропортовые сборы составляли от 12 до 15%, отмечает авиаэксперт Роман Гусаров. По его словам, из-за повышения тарифов авиакомпании начнут постепенно поднимать цены на билеты уже к осени.

Фото: loon.site

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