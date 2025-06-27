В Бурятии выросли американские грибы

В Улан-Удэ дачники в своих теплицах начали обнаруживать диковинные грибы розово-фиолетового цвета. Родина этих грибов — Северная Америка.

В открытых источниках данный гриб идентифицируется как Мутинус Равенеля - Mutinus ravenelii. Занесен к нам из Северной Америки. Некоторые сайты сообщают, что грибы малоизучены, в Бурятии крайне редки, занесены в Красную книгу и должны особо охраняться.

Однако дачников грибы пугают.

«Диковинного вида красно-розовые грибы, издающие отвратительный запах тухлятины. Вырастают подлецы за считаные часы! Начинается это летом и продолжается до осени. Растут чаще всего в теплицах. Бывает, почувствуешь характерную вонь, поищешь в траве, обнаружишь, выкопаешь и за забор мерзавца. Иногда растут и по два-три сразу. Растут очень быстро: вот только вчера ничего не было, а сегодня уже яйца белые в земле и наружу розовые грибы полезли. Главное, выкапывать их вместе с белыми яйцами - грибницей. Пахнут поганцы крайне противно, пока крутился, пытаясь сфотографировать, думал, что вырвет», - живописно описывают в соцсетях экзотические грибы дачники.

Никакой пользы от переселенцев они не видят.

«После зачистки территории может быть несколько дней спокойных, а потом снова появляются эти «подарки», обогащая окрестности характерным запахом падали. А мухам эти грибы - ну чисто праздник какой-то, так и вьются вокруг.

У основания этого бесшляпочного гриба в земле имеются шарообразные яйцевидные белые образования размером с лесной орех от двух до пяти штук. По-видимому, из этих яиц и вырастают такие членоподобные розовые грибы, самый большой из замеченных - до десяти сантиметров», - сообщают дачники.

Что делать с ними - никто не знает, но терпеть соседство с пахучими и неприятными грибами население не хочет.

Справка:

Мутинус Равенеля

В России известен в Ленинградской области и Хабаровском крае. В Ленинградской области встречается в смешанном лесу на почве. В Хабаровском крае найден в дендрарии. Из сопредельных стран обитает в Латвии, на территории Риги и ее окрестностей в садах, среди малины, клубники, на цветочных клумбах, под декоративными кустарниками. Распространен в Северной Америке, единично встречается в Европе. Занесен в Красную книгу РФ.





Фото «Номер один».



