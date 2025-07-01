Общество 01.07.2025 в 15:29

В Улан-Удэ отпразднуют День семьи, любви и верности

Мероприятие состоится в парке С.Н. Орешкова 5 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ отпразднуют День семьи, любви и верности

В субботу, 5 июля, в парке имени С.Н. Орешкова состоится празднование Дня семьи, любви и верности. Программа мероприятия рассчитана на всех членов семьи и продлится с 15:00 до 18:00 (возрастное ограничение 6+).

Для гостей праздника организаторы приготовили разнообразную культурную программу (0+).

Маленькие посетители смогут принять участие в увлекательной анимации и полакомиться сладостями. Семьи получат возможность запечатлеть счастливые моменты на бесплатной семейной фотосессии вблизи крытых беседок возле сцены.

Любителей искусства пригласят на свободный семейный пленэр «Моя семья», проводимый художниками парка возле фонтана (0+).

Магазин настольных игр «Знаем играем» предложит посетителям попробовать себя в различных играх, объединившись в семейные команды. Детям младшего возраста представят красочный спектакль «Колобок» (0+), исполненный студентами Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Вечером парк наполнится ритмами живой музыки благодаря выступлениям популярной кавер-группы «Лейкерс» (6+). Гостей ожидает яркая дискотека. Праздник завершится волшебным пенным шоу, подарив незабываемые впечатления и радость детям и взрослым.

Особое внимание уделено награждению семей, проживших вместе долгие годы.

8 июля на Театральной площади пройдут торжественные церемонии вручения медалей за любовь и верность наиболее крепким семьям нашего города.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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