Бурятский театр оперы и балета передал грузовик на СВО

30 июня состоялась передача грузового автомобиля от Бурятского театра оперы и балета представителям 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады орденов Суворова и Жукова.

- Коллектив Бурятского театра оперы и балета старается оказывать различную поддержку участникам и членам семей СВО. Артисты выступают в госпиталях и воинских частях, выезжают с концертами в зону проведения специальной военной операции, сотрудники художественных мастерских шьют маскировочные сети, а на этот раз принято решение передать автомобиль, - отметил директор Дмитрий Дылыков.

Также представители 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вручили директору Дмитрию Дылыкову памятную медаль «За содействие СВО» и благодарственное письмо коллективу Бурятского театра оперы и балета за поднятие морального духа у военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Фото: минкультуры Бурятии