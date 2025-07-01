Бурятские медколледжи выпустили 459 специалистов

Байкальский базовый медколледж в этом году выпустил рекордное за всю историю количество специалистов. Из них в поселке Селенгинск — 270, в филиале города Кяхта — 189.

296 студентов, 70 процентов от общего числа обучались по целевой программе, 166 - в Селенгинске, 130 - в Кяхте. В скором времени выпускники будут трудоустроены в медицинские организации Бурятии.

- Особо отмечу важный аспект деятельности колледжа — международное сотрудничество. В ББМК обучаются студенты из Монголии. В этом году у нас выпустилось 19 студентов из Монголии. Первый выпуск иностранных студентов из Монголии состоялся в 2012 году. Тогда 6 выпускников получили дипломы по специальности «Лабораторная диагностика». За весь период сотрудничества было подготовлено – 198 медицинских специалистов для Монголии, - отметила зампред правительства РБ – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Байкальский базовый медицинский колледж совместно с Кяхтинским филиалом обеспечивает подготовку специалистов среднего медицинского звена, соответствующих международным стандартам. Используется система повышения квалификации преподавательского состава и внедрения передовых образовательных методик. Действует международная сертификация по стандарту. С 2022 года правительство Бурятии выделило дополнительно 250 целевых бюджетных мест.

Байкальский базовый медицинский колледж был основан в 1964 году. За 60 лет образовательное учреждение выпустило свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского звена: медицинские сестры, фельдшеры, лаборанты, фармацевты.

Фото: правительство Бурятии