В Улан-Удэ обучат вождению на электросамокатах
Завтра, 2 июля, с пяти до семи вечера возле торгового дома «Юбилейный» по ул. Гагарина будут учить кататься на электросамокатах. Обучение организует служба проката Whoosh, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
— Школа вождения на месте проведет обучение. Оно бесплатное и продлится 15 минут, - пояснил начальник отдела организации пассажирских перевозок Сергей Будагаев.
Важно помнить о штрафах за нарушение правил:
- Управление ребёнком — 30 000 рублей, блокировка аккаунта
- Езда вдвоём — 5 000 рублей
- Проезд без спешивания — 1 000 рублей
- Вождение в нетрезвом виде — 100 000 рублей, блокировка аккаунта
- Нарушение правил парковки — 500 рублей
- Нанесение травм другим людям — от 30 000 до 100 000 рублей, блокировка аккаунта
О нарушениях можно сообщить через Telegram-бот: @Samokat_ru_bot, приложив фото или видео доказательства.
Фото: Номер один