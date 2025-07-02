В Бурятии отметят лучшие семьи республики

В Бурятии во Всероссийский день семьи, любви и верности будут чествовать супружеские пары. Традиционно им вручат медали «За любовь и верность». Торжественная церемония состоится 8 июля 2025 года в г. Улан-Удэ на Театральной площади.

- В этом году этой общественной награды удостоены 75 супружеских пар, проживающих в республике Бурятия. Непосредственно 8 июля медали будут вручены 34 семьям, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

- В рамках мероприятия пройдет регистрация брака трёх пар молодоженов. Также в ходе мероприятия будут показаны концертные номера в исполнении творческих коллективов и артистов республики.

Среди награждаемых - супруги Ямановы Сергей Федотович и Анна Георгиевна. В 2025 году отметили 55-летие супружеской жизни.

Яманов Сергей Федотович закончил Бурятский педагогический институт имени Доржи Банзарова, более двадцати лет прослужил в органах внутренних дел. Имеет звание «ветеран труда», 36 различных ведомственных и других наград, 76 почетных грамот. Ведет активную общественную деятельность. Входит в Союз писателей Российской Федерации. Написал семь книг по краеведению и истории.

Яманова Анна Георгиевна проработала двадцать семь лет врачом-педиатром, имеет звание «Ветеран труда».

- У Ямановых - двое замечательных детей и восемь внуков. Дети, Яманов Алексей Сергеевич и Лескова Татьяна Сергеевна, пошли по стопам отца и служат в МВД Республики Бурятия. Имеют государственные и ведомственные награды. Для них родители - пример трудовой доблести и самоотверженной любви. Занимаются спортом, танцами, музыкой. Имеют медали за участие в различных соревнованиях и конкурсах, - уточнили в Минсоцзащиты Бурятии. - Сергей Федотович и Анна Георгиевна за долгие годы супружеской жизни сумели сохранить любовь и взаимопонимание, уважение и доверие друг к другу. Все эти годы их преданность и нежность согревают близких людей сердечным теплом и радостью, приносят счастье в дом.

Напомним, в Бурятии медали «За любовь и верность» начали вручать с 2014 года. За этот период почётной общественной наградой было награждено около 850 супружеских пар региона, наибольшее количество в 2023 году - тогда были отмечены 100 семей.

Фото: Номер один