В Северобайкальске 134 семьи получили новые квартиры

В Северобайкальске 134 семьи получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. Одними из новоселов стала семья Авдюшкиных из города Северобайкальск.

Много лет Валентина Авдюшкина с супругом и двумя детьми проживали в щитовом балке по ул. Магистральная. В этом году они получили жилье в новом многоквартирном доме по программе переселения из аварийного жилья, инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

- На очередь на жилье мы встали 15 лет назад, а в этом году нам вручили ключи от новой квартиры. Мы довольны, благодарим государство за комфортное жилье. Новая квартира просторная и светлая, – рассказала Валентина Авдюшкина.

Квартира площадью в 64 кв.м семье Авдюшкиных предоставлена благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

- В рамках программы построены два девятиэтажных дома, куда переселено 134 семьи. Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, действовала в Бурятии с 2019 по 2024 годы. За это время её целевые показатели были выполнены в полном объеме: 6876 человек переселено из 98,3 тысяч кв.м аварийного жилья, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Коркин.

С 2025 года расселение аварийного жилья будет вестись по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Фото: правительство Бурятии