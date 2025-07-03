В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов

Автобусы малого класса частных перевозчиков по маршрутам № 3м, 21, 44 в направлении мкрн Восточный поедут через ул. Гастелло – ул. Родины – ул. Моцарта – ул. Чайковского – Гастелло. В обратном направлении – в обратной последовательности.







С 5 по 10 июля в Улан-Удэ на участке улицы Гастелло в районе дома №6 будет идти капремонт теплотрассы. В связи с этим там временно изменятся схемы движения ряда автобусных маршрутов, сообщили в Комитете по транспорту.Автобусы большого и среднего класса МУП «Городские маршруты» по маршрутам № 3, 3А, 3К, 12, 21А, 51, 22 в направлении мкрн Восточный поедут через ул. Столичная – ул. Краснодонская – ул. Хоринская с исключением из пути остановок «Институт» и «Авиазавод». В обратном направлении – в обратной последовательности.