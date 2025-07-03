Жителям Улан-Удэ придется посидеть без воды

Горожан просят заранее запастись необходимым количеством воды.







Сегодня с 23 часов и до 6 утра 4 июля в центре Улан-Удэ отключат холодную воду. Причиной этого станет плановый ремонт на водопроводной сети по ул. Свердлова, сообщает МУП «Водоканал».Под отключение попадут порядка 50 домов на шести улицах (см. список).