Общество 03.07.2025 в 16:58

Жителям Улан-Удэ придется посидеть без воды

Без воды останутся порядка 50 домов в центре города
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ придется посидеть без воды
Фото: архив «Номер один»
Сегодня с 23 часов и до 6 утра 4 июля в центре Улан-Удэ отключат холодную воду. Причиной этого станет плановый ремонт на водопроводной сети по ул. Свердлова, сообщает МУП «Водоканал».

Под отключение попадут порядка 50 домов на шести улицах (см. список).

Горожан просят заранее запастись необходимым количеством воды.

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