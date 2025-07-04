Общество 04.07.2025 в 15:20

В Улан-Удэ обновляют покрытие дорог и тротуаров

Асфальтирование проездов, тротуаров и городских площадей проводится по предложениям горожан
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ обновляют покрытие дорог и тротуаров

В рамках «Народного бюджета-2025» Улан-Удэ обновляют покрытие дорог и тротуаров. Уже заасфальтированы внутриквартальные проезды по ул. Солнечная, 17, между домами № 48 и 76 по улице Жердева, от детского дома «Аистенок» до школы №56 по ул. Краснофлотской, сообщили в комитете проектного управления и доходов администрации Улан-Удэ.

В процессе работы - обновление площади по ул. Ясной, 16 в мкрн Звёздный, территорий школ № 48 по ул. Чертенкова и № 37 в мкрн. Аэропорт, а также устройство тротуаров по улицам Республиканской и Балдано.

Асфальтирование проездов, тротуаров и городских площадей проводится по предложениям горожан. Эти инициативы были активно поддержаны местными жителями в ходе голосования за проекты «Народного бюджета-2025» в прошлом году.

- Ситуация на всех участках разная. Где-то демонтируем старое дорожное покрытие и укладываем новое, а где-то об асфальте люди могли только мечтать, потому делаем все с нуля. Асфальтирование дорог и тротуаров позволяет не только обезопасить движение транспорта и пешеходов, но и создать комфортные условия для передвижения горожан, а также увеличить срок эксплуатации дорог и тротуаров, - говорит заммэра г. Улан-Удэ Вадим Имидеев.

Все работы по обновлению дорог и тротуаров в городе в рамках «Народного бюджета-2025» должны быть завершены до осени.

Проект «Народный бюджет» стартовал в 2020 году по инициативе мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. Его цель - улучшить городские пространства за счет прямого участия горожан в процессе развития города.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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