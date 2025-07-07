Водолазы Росгвардии обследовали затопленное на Байкале судно

На Байкале в Бурятии были проведены соревнования среди команд водолазных подразделений Восточного округа войск нацгвардии РФ. Представители трех команд показали навыки управления необитаемым подводным аппаратом по техобследованию «затопленного» судна, винто-рулевой группы, грунта и причала. После этого моряки преодолевали спецполосу с препятствиями, которые размещались на поверхности воды и на суше.

- По итогам профессионального противоборства первое место заняла команда учебного морского отряда г. Северобайкальск, на втором месте военнослужащие морского отряда г. Хабаровск и третье место заняли сотрудники Управления Росгвардии по Приморскому краю. Руководитель сбора вручил победителям и призерам заслуженные награды, отметив, что все участники проявили уважение и принципиальность к соперникам, не допустив нарушения правил и требований безопасности, - рассказали в Росгвардии республики.

Фото: Росгвардия Бурятии