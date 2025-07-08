Общество 08.07.2025 в 17:12

Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу

Найденный телефон женщина опрометчиво оставила себе
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Текст: Елена Кокорина
Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу

42-летняя жительница Улан-Удэ проходит по уголовному делу за кражу дорогого телефона. Гаджет, который случайно обронил молодой парень, она нашла на земле, но не отнесла его в полицию, как того требует закон, а решила оставить находку себе. Хозяин потеряшки – 21-летний житель Поселья – обратился в полицию с заявлением.

- Молодой человек рассказал, что телефон, стоимостью 35 тысяч рублей пропал, когда он добирался из дома до остановки «Виадук» на такси. В чехле телефона лежали пять тысяч рублей. Когда молодой человек вышел из такси, спустя несколько метров беспроводные наушники потеряли связь с телефоном. Он подумал, что телефон остался в машине и перезвонил водителю, который стал отрицать, что клиент забыл имущество. Тогда мужчина и обратился в полицию, - рассказали в МВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что телефон был похищен не водителем такси. Гаджет, лежавший на земле, подобрала 42-летняя горожанка. Владелец имущества пытался дозвониться на свой телефон, но вскоре он оказался выключенным.

- Позже подозреваемая рассказала следователю, что забрала себе найденный телефон. Она не заявляла в полицию о находке, а просто убрала гаджет дома в шкаф. Женщина попыталась вставить в устройство свою сим-карту, но смартфон потребовал пароль от аккаунта. Лежавшие в чехле пять тысяч рублей горожанка убрала в кошелек, мотивировав тем, что у нее дома маленькие дети и они могли потратить находку, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские Бурятии напоминают гражданам, что присвоение находки может быть квалифицировано как кража. Нашедший потерянные вещи обязан заявить о находке в полицию, орган местного самоуправления или представителям руководства общественного места, где обнаружена находка.

Фото: loon.site

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