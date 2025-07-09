В Чите открывается новый рынок для подержанных иномарок

Подорожание новых автомобилей из-за ввода большого утильсбора возрождает авторынки как в 90-е годы. В июле в Чите начнет работать крупный авторынок «Новый», создатели которого обещают революцию на местном автомобильном рынке.

Они сделали ставку на надежность, большой выбор и удобство для горожан. Как сообщает «Чита.ру», проблема недобросовестных продавцов, стремящихся обмануть покупателя, знакома многим читинцам. Новый проект призван изменить эту ситуацию. И, как заявляют создатели авторынка, это не просто название, а принципиально иной подход к организации авторынка.

— Нашей командой уже реализованы и успешно работают крупнейшие авторынки Дальнего Востока в городах Улан-Удэ и Владивосток. Теперь очередь стоит за Читой. Изо дня в день мы стараемся делать автомобильный мир лучше, чтобы покупать и продавать авто было максимально комфортно и удобно, — подчеркивают владельцы авторынка.

Напомним, что согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в первом летнем месяце нынешнего года в нашей стране было реализовано 90116 новых легковых автомобилей, что на 27,6% меньше, чем в июне 2024-го.

Они стали очень дороги из-за политики правительства РФ ежегодно увеличивать утильсбор на новые авто. И покупатели переходят на покупку подержанных машин на авторынках. Все идёт по плану.

Фото: loon.site