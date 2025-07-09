Жителям Улан-Удэ предлагают чистую воду

Что касается сроков подключения, то для физлиц по закону они составляют не более 18 месяцев со дня заключения договора о подключении.



















В Улан-Удэ жителей Левого берега и Верхней Березовки готовы подключать к центральному водоснабжению. Как сообщили в мэрии, в прошлом году в этих микрорайонах завершилось строительство сетей водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода».«Подключение участков к центральному водоснабжению не только обеспечит бесперебойное поступление чистой воды в дома, но и положительно скажется на санитарных условиях, здоровье населения и увеличении комфортности проживания», - отмечают в МУП «Водоканал».Чтобы подключиться к централизованному водоснабжению, необходимо запросить технические условия для присоединения к сетям «Водоканала» в центре обслуживания населения предприятия по адресу ул. Красноармейская, 28.