Общество 10.07.2025 в 13:21

На Левом берегу в Улан-Удэ частные дома оборудуют системами отопления

Эти дома стали первыми среди запланированных 160 домов, которые переведут на электрическое отопление
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Текст: Служба информации "Номер один"
На Левом берегу в Улан-Удэ частные дома оборудуют системами отопления

На Левом берегу в СНТ «Урожай», «Профсоюзник» 12 частных домов оборудовали системами отопления взамен устаревших печей, загрязняющих атмосферу дымовыми выбросами.

Эти дома стали первыми среди запланированных 160 домов, которые переведут на электрическое отопление. Ход работ проверили с министром природных ресурсов и экологии Бурятии Натальей Тумуреевой, директором филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергеем Козловым, подрядчиком и местными жителями.

Специалисты выполняют замену электропроводки и монтаж электрических теплоконвекторов с терморегуляторами, разводку кабельными линиями с контуром заземления. При необходимости увеличивают мощность электроснабжения.

Объем работ для каждого дома индивидуален в зависимости от площади.

Расходы берет на себя федеральный бюджет в рамках программы «Чистый воздух». На каждый дом выделяется субсидия 242 290 рублей, покрывающая стоимость материалов, оборудования и всех необходимых работ.

Кроме непосредственно внутридомового монтажа, параллельно ведётся масштабная реконструкция электросетей товарищества силами ПАО «Россети Сибирь».

Идет замена линий электропередачи и опор, установка новых трансформаторных подстанций, обеспечивающих стабильное энергоснабжение жителей в течение всего отопительного сезона.

 

Фото: Номер один

Теги
министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия нацпроект Экологическое благополучие чистый воздух

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